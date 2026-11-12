Rabiot 90 minuti da capitano contro l’Italia: i numeri del centrocampista nel match giocato a San Siro

Rabiot protagonista in Italia Francia 3-1: i numeri della partita del centrocampista del Milan oggi capitano della Nazionale di Zidane

San Siro si conferma un terreno agrodolce per Adrien Rabiot. Nella notte di Nations League che ha visto l’Italia imporsi per 3-1 sui transalpini, il centrocampista e capitano della Francia ha disputato tutti i novanta minuti, lottando su ogni pallone ma senza riuscire a evitare la sconfitta dei suoi.

Nonostante il passivo pesante per i Bleus, la prova individuale del rossonero offre spunti di grande spessore, certificati dai dati di SofaScore. Rabiot si è caricato la squadra sulle spalle agendo da metronomo e rifinitore: per lui un impressionante 93% di precisione nei passaggi (42 su 45), con un incredibile 100% nella propria metà campo (18/18) e un solido 89% in quella avversaria (24/27). A ciò si sommano 3 passaggi chiave e una grande occasione creata, confermando una lucidità di palleggio encomiabile nonostante la pressione azzurra.

Il centrocampista è andato anche vicino alla via della rete, collezionando 4 tiri totali (2 nello specchio, 1 respinto e un xG di 0.18), oltre a divorare una grande occasione da gol. Non sono mancati i compiti di interdizione e sacrificio: nei 66 tocchi complessivi, Rabiot ha offerto un contributo difensivo di rilievo con 4 chiusure, 4 recuperi e 1 contrasto vinto su 1 tentato, arginando le ripartenze italiane.

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Unico neo, qualche duello fisico di troppo perso (solo 1 vinto su 5 a terra) e 10 palloni persi, figli di un baricentro costantemente alto. Per Rabiot e la sua Francia la delusione per il primo posto sfumato nel girone resta cocente, ma la leadership mostrata in campo dal centrocampista non è in discussione.