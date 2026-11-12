Modric trova spazio nel finale: i suoi numeri in Inghilterra Croazia di Nations League

Modric protagonista nella parte finale del match tra Inghilterra e Croazia, match di Nations League finito 2-1 in favore dei padroni di casa

A Wembley la Croazia sfiora l’impresa ma deve arrendersi per 2-1 contro l’Inghilterra in Nations League. Tra le file scacchie, gli occhi erano puntati su Luka Modrić: il centrocampista del Milan è subentrato al 76′ minuto al posto di Mišić, provando a dare geometrie e fosforo a una manovra offensiva alla ricerca del pari disperato.

Nonostante uno spezzone di gara ridotto, il metronomo rossonero ha confermato le sue leggendarie doti di precisione chirurgica. Nei 22 tocchi registrati da SofaScore, il veterano ha dettato i tempi con 17 passaggi riusciti su 19 tentati (89%), dividendosi equamente tra i 9/11 nella trequarti avversaria e l’immancabile perfezione nella propria metà campo (8/8, 100%). Ha inoltre illuminato la trequarti con 2 passaggi chiave, tra cui una splendida imbucata non sfruttata da Vlašić, e un cross preciso su un totale di due tentativi, confermando il 100% di efficacia nei 2 lanci lunghi eseguiti.

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Modrić ha coperto 65,3 metri totali di trasporto palla con 9 corse e una progressione palla al piede di 16,4 metri, facendosi apprezzare anche in ripiegamento con 2 contributi difensivi, un intercetto e un duello a terra vinto. Non è bastato tuttavia a ribaltare il match: la retroguardia inglese ha retto l’urto, condannando i croati alla sconfitta.