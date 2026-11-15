Doppietta show di Pulisic con gli Stati Uniti, le pagelle lo esaltano: «Prestazione fantastica»

Haiti Usa, Pulisic protagonista assoluto: doppietta e prestazione da numero 10. ESPN esalta la gara dell’attaccante rossonero

Christian Pulisic è tornato a vestire la maglia degli Stati Uniti nel migliore dei modi. Nell’andata dei quarti di finale della CONCACAF Nations League, la nazionale statunitense ha travolto Haiti con un netto 6-0 esterno, trascinata proprio dall’attaccante del Milan, autore di una doppietta e protagonista di una prestazione di grande livello.

Per Pulisic si trattava della prima partita con gli States dal Mondiale disputato in casa e il rientro non avrebbe potuto essere più convincente. L’attaccante rossonero ha ritrovato subito gol e brillantezza, confermandosi uno degli uomini di riferimento della nazionale americana.

PULISIC, DOPPIETTA E VOTO 9 DI ESPN

La prestazione di Pulisic contro Haiti è stata valutata da ESPN con un 9 in pagella, il voto più alto riservato al giocatore statunitense. Il giudizio della testata americana sottolinea non soltanto i due gol realizzati, ma anche la crescita della sua intesa con i compagni di reparto durante l’incontro.

IL COMMENTO DI ESPN – «Quella che inizialmente sembrava una partita bloccata (o prudente) si è poi trasformata in una prestazione fantastica da parte del giocatore di spicco, che non solo ha segnato una doppietta, ma ha anche trovato sempre più intesa con il reparto offensivo minuto dopo minuto».

PULISIC, IL RITORNO CON GLI STATI UNITI

Il successo per 0-6 mette gli Stati Uniti in una posizione estremamente favorevole in vista della gara di ritorno contro Haiti. La sfida dovrebbe rappresentare una formalità considerando il largo vantaggio maturato all’andata, mentre per Pulisic sarà un’altra occasione per mettere minuti nelle gambe con la propria nazionale.

Il numero 10 americano ha quindi inaugurato nel migliore dei modi il suo ritorno agli States, confermandosi decisivo anche lontano dal Milan. La doppietta contro Haiti rappresenta inoltre un segnale importante per il prosieguo della stagione, con Pulisic chiamato a essere uno dei protagonisti del progetto rossonero.

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PULISIC, UNA SERATA DA PROTAGONISTA

La gara di Pulisic ha avuto quindi una doppia valenza: da una parte il ritorno in nazionale dopo l’assenza dal Mondiale, dall’altra una prestazione individuale capace di attirare immediatamente l’attenzione. I due gol e il coinvolgimento crescente nella manovra offensiva hanno convinto ESPN a premiarlo con un 9, certificando una serata da assoluto protagonista.

Per gli Stati Uniti il 6-0 ipoteca la qualificazione al turno successivo della CONCACAF Nations League. Per Pulisic, invece, è stato un rientro con il botto: gol, prestazione e un ruolo da leader tecnico confermato dalla propria nazionale.