 Belgio Italia LIVE: segui il match degli Azzurri con noi!
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Belgio Italia LIVE: segui il match degli Azzurri con noi!

Francesco Aliperta
Published 13 minuti fa il 15 Novembre 2026
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Mancini Francia Italia per calcio LIVE

Belgio Italia valida per la Nations League si gioca al King Baudouin Stadium. Gli Azzurri vanno alla ricerca di 3 punti che sarebbero pesanti per la classifica

Tutto pronto al Re Baldovino di Bruxelles per Belgio Italia, ultima sfida del gruppo 1 di Nations League che decreterà il destino degli Azzurri del ct Mancini, che in caso di un successo stasera blinderebbero il primo posto nel girone. Azzurri reduci dallo straordinario successo contro la Francia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. Per seguire la sintesi del match clicca qui:

SINTESI LIVE BELGIO-ITALIA DI NATIONS LEAGUE

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