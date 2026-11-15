Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni nel derby Ravenna-Forlì: «Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita»

L’ex numero 80 del Milan disputa tutto il primo tempo dal primo minuto nella sfida delle 17:30, salutando poi lo stadio con un giro di campo: ai microfoni di Sky Sport tutta l’emozione per il rientro e l’apertura a nuove presenze

Una giornata destinata a restare impressa nella memoria di tutti gli appassionati di calcio. A undici anni dall’ultima apparizione ufficiale, la leggenda brasiliana Ronaldinho è tornato a calcare il terreno di gioco indossando la maglia numero 10 del Ravenna nel sentito derby contro il Forlì, andato in scena alle 17:30. L’ex fuoriclasse del Milan è partito regolarmente titolare, disputando l’intero primo tempo prima di congedarsi dal pubblico con un emozionante giro di campo tra gli applausi di tutto lo stadio.

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Le prime sensazioni dopo il rientro e il futuro a Ravenna

Intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della prima frazione di gioco, Ronaldinho ha raccontato a caldo tutta la gioia per aver riassaporato l’adrenalina della partita vera insieme ai nuovi compagni, lasciando aperta la porta a un possibile bis qualora la società dovesse richiamarlo:

«È andata benissimo, ho giocato con tanti giovani calciatori. Mi sento molto bene. È passato tutto troppo veloce. Il calcio è così, è sempre stato così per me. Non lo so, adesso, se il presidente mi chiama, io torno. È sempre un piacere giocare, gliel’ho detto: quando ha bisogno di me, io ci sono».

L’amore per lo spogliatoio, l’allegria in campo e l’augurio a Italia e Brasile

Il Gaucho ha poi proseguito soffermandosi sull’aspetto umano e sull’atmosfera respirata in questi giorni in Romagna, respingendo l’idea che nel calcio moderno manchi la sua tipica spensieratezza e rivolgendo infine un pensiero speciale alle Nazionali di Italia e Brasile:

«Tornare a giocare, vivere i momenti nello spogliatoio. È tutto bello, il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita. Nel calcio di oggi non manca la mia allegria, ci sono tanti calciatori che hanno la mia stessa maniera di giocare. Il calcio è così, tante volte le cose non vanno bene, per noi brasiliani o per noi italiani. Il calcio è così, adesso aspettiamo che sia l’Italia sia il Brasile possano tornare a vincere il Mondiale e fare un bel calcio. Oggi è stato tutto bellissimo, vedere tanti giocatori giovani che sono cresciuti vedendomi giocare: è stato bello giocare insieme a loro».