Domani la ripresa degli allenamenti del Milan verso il Frosinone: il punto su presenti e infortunati

Ruben Amorim ritrova la squadra al mattino a ranghi ampiamente ridotti tra nazionali e lungodegenti: vicini al rientro Pavlovic, Tomori e Pietro Terracciano, mentre resta ancora ai box Loftus-Cheek

Inizia ufficialmente domani mattina la settimana di avvicinamento del Milan alla prossima sfida di campionato contro il Frosinone. Il gruppo rossonero si ritroverà infatti al Centro Sportivo di Milanello per riprendere gli allenamenti agli ordini di Ruben Amorim, seppur in una seduta mattutina caratterizzata ancora da ranghi ampiamente ridotti a causa degli impegni con le rispettive Nazionali e dei diversi stop fisici che affollano l’infermeria.

I presenti al centro sportivo e i giocatori pronti al rientro

Nella seduta di domani, il tecnico portoghese avrà a disposizione soltanto i pochi calciatori della prima squadra non convocati dalle proprie selezioni: tra questi figurano Torriani, Filippo Terracciano, De Winter, Gila, Hutchinson e Musah.

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Le buone notizie sul fronte infermeria riguardano invece il pacchetto arretrato e i pali. Alla ripresa dei lavori dovrebbero essere infatti pronti a recuperare e a tornare a disposizione sia Strahinja Pavlovic che Fikayo Tomori, due pedine fondamentali per garantire solidità e alternative difensive ad Amorim. Prossimo al rientro in gruppo anche il portiere Pietro Terracciano.

L’infermeria rossonera: una settimana in più per Loftus-Cheek, tempi più lunghi per tre giocatori

Richiederà invece ancora un po’ di pazienza il completo recupero di Ruben Loftus-Cheek, per il quale lo staff medico rossonero stima probabilmente la necessità di una settimana in più di lavoro differenziato prima di rivederlo stabilmente con i compagni.

Restano infine ancora ai box, alle prese con percorsi riabilitativi e tempi di recupero inevitabilmente più lunghi, Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, che proseguiranno i rispettivi programmi personalizzati a Milanello nella speranza di accorciare le tempistiche per il rientro in campo.