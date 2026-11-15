Esce su YouTube il documentario “Franco Baresi, la vera storia della leggenda”: le testimonianze sullo storico Capitano

Pubblicato il docufilm raccoglie i ricordi esclusivi di grandi protagonisti del calcio mondiale — da Galliani e Capello fino a Costacurta, Bergomi e Zico — per celebrare l’iconico numero 6 rossonero

Un tributo emozionante e ricco di memoria storica per celebrare una delle icone assolute del calcio italiano e mondiale. Sul canale YouTube ‘Milan Hello’ del giornalista Andrea Longoni è stato ufficialmente pubblicato “Franco Baresi, la vera storia della leggenda”, un documentario interamente dedicato allo storico Capitano del Milan, simbolo eterno della maglia numero 6 e pilastro della storia rossonera.

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Un coro di leggende tra compagni, dirigenti, tecnici e grandi rivali

Il progetto ripercorre l’epopea sportiva e umana di Franco Baresi attraverso un mosaico prezioso di interviste e testimonianze esclusive rilasciate da allenatori, ex compagni di squadra, dirigenti e illustri avversari che lo hanno sfidato sui campi di tutto il mondo. Tra i tanti volti che hanno prestato la propria voce al racconto figurano infatti Adriano Galliani, Fabio Capello, Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Marco Simone e Christian Panucci.

L’estratto dal documentario: «Oggi sarebbe inarrivabile, bastava uno sguardo»

All’interno del racconto emerge con forza il ritratto di un calciatore capace di imporsi senza bisogno di alzare la voce, guidando il reparto e l’intera squadra grazie a un carisma magnetico e a una superiorità tecnica e mentale fuori dal comune, come sottolineato in questo significativo estratto del documentario:

«Franco è stato un grande leader, un grande capitano, in campo era silenzioso, ma con una personalità incredibile. Bastava uno sguardo suo che ti intimidiva o ti dava coraggio. In 4 anni insieme non l’ho mai visto sbagliare una partita e oggi sarebbe inarrivabile. Non ci sarebbe un difensore che potrebbe raggiungere la sua forza. Franco era come giocatore classe, talento e personalità».

Un ritratto autentico che restituisce alle nuove generazioni la grandezza di un difensore irripetibile, capace di riscrivere le regole del ruolo e di incarnare per sempre l’identità stessa del Milan.