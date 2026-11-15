San Siro sotto stress: prato rifatto da zero con la maxi-rizollatura, ma tra fine novembre e gennaio attendono altre 18 partite

M-I Stadio ha avviato l’intervento radicale di rifacimento del manto erboso: cronogramma serrato fino al 21 novembre prima di un inverno infuocato tra impegni di Inter, Milan e Nazionali

Le fatiche accumulate e le piogge intense cadute in occasione della sfida di Nations League tra Italia e France allo Stadio Giuseppe Meazza hanno reso inevitabile un intervento drastico. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il terreno di gioco di San Siro è finito al centro di un vero e proprio tour de force logistico e agronomico a causa di ritmi di utilizzo insostenibili: 16 partite disputate in appena 82 giorni (dal 22 agosto al 12 novembre), con una media di un incontro ogni cinque giorni tra gli impegni di Inter, Milan e della Nazionale.

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Le quattro fasi della maxi-rizollatura guidata da M-I Stadio

Per scongiurare il peggioramento definitivo delle condizioni del terreno, M-I Stadio — la società partecipata pariteticamente da Inter e Milan che gestisce l’impianto — ha dato il via a un’operazione di totale rinnovamento del prato ibrido. L’intervento è iniziato il 13 novembre e si concluderà ufficialmente il 21 novembre, articolandosi secondo un cronogramma rigoroso suddiviso in quattro tappe:

Venerdì 13 novembre (Fase di Scotico): Rimozione completa e profonda dello strato superficiale vegetale ormai usurato e compromesso.

Rimozione completa e profonda dello strato superficiale vegetale ormai usurato e compromesso. Sabato 14 novembre (Preparazione del piano): Livellamento millimetrico e fresatura del sottofondo per garantire una base d’appoggio perfetta al nuovo manto.

Livellamento millimetrico e fresatura del sottofondo per garantire una base d’appoggio perfetta al nuovo manto. Da sabato 14 a martedì 17 novembre (Posa delle nuove zolle): Stesura e posizionamento delle zolle di prato naturale ad alta resistenza.

Stesura e posizionamento delle zolle di prato naturale ad alta resistenza. Da mercoledì 18 a sabato 21 novembre (Cucitura del manto): Integrazione finale e rinforzo sintetico per ricreare la perfetta stabilità del sistema ibrido.

Un inverno proibitivo: 18 partite in due mesi per il nuovo prato

Il tempismo dell’intervento è dettato dalla necessità assoluta di ripartire da una base immacolata, ma la tenuta del campo sarà messa immediatamente a dura prova da un calendario invernale definito a dir poco proibitivo:

Dal 22 novembre al 22 dicembre: In programma 9 partite in 30 giorni (una media di un match ogni tre giorni e mezzo).

In programma (una media di un match ogni tre giorni e mezzo). Dal 3 al 31 gennaio: Altre 9 partite in 28 giorni (una media di un incontro ogni quattro giorni).

In totale, tra la fine di novembre e la fine di gennaio, il manto erboso del Meazza dovrà sostenere ben 18 partite in circa due mesi, affrontando la fase più critica dell’anno tra freddo, umidità e piogge persistenti. Una vera e propria corsa a ostacoli per la manutenzione di San Siro, chiamata a reggere l’urto per garantire spettacolo e sicurezza ai calciatori di Inter e Milan.