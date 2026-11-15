Allarme in casa Milan: Maignan esce all’intervallo di Francia Turchia per un dolore alla coscia

Brutte notizie per Ruben Amorim: l’estremo difensore rossonero è costretto al cambio forzato dopo i primi quarantacinque minuti lasciando spazio a Restes, si attendono gli esami strumentali per valutare l’entità dello stop

Una tegola pesantissima rischia di abbattersi sul Milan proprio nel finale della sosta per le Nazionali. Direttamente dallo Stadio Matmut Atlantique di Bordeaux, teatro della sfida tra Francia e Turchia, arriva infatti una notizia che fa immediatamente scattare l’allarme a Milanello sulle condizioni fisiche di Mike Maignan.

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Il cambio forzato all’intervallo e le prime sensazioni dallo stadio

L’estremo difensore rossonero e della selezione transalpina non è rientrato sul terreno di gioco per disputare la ripresa: all’intervallo, infatti, Maignan è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un dolore alla coscia, venendo sostituito dal giovane collega di reparto Guillaume Restes.

Lo stop muscolare interrompe anzitempo la gara del numero 16 milanista e genera immediata apprensione nello staff tecnico e medico di via Aldo Rossi, già alle prese con una settimana delicata verso la ripresa del campionato. L’Equipe parla di un duro contrasto e di una sostituzione precauzionale.

Ansia per Ruben Amorim in vista del Frosinone: si attendono gli esami

Nelle prossime ore Mike Maignan verrà sottoposto ai consueti accertamenti clinici e strumentali per chiarire l’esatta entità del problema alla coscia e stabilire gli eventuali tempi di recupero. Per Ruben Amorim, che proprio domani mattina ritroverà il gruppo a ranghi ridotti a Milanello per preparare la prossima sfida contro il Frosinone, la speranza è che lo stop dell’estremo difensore francese sia stato dettato dalla massima precauzione e non comprometta la sua presenza tra i pali alla ripresa della Serie A.