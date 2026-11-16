La Croazia batte la Cechia e chiude terza nel girone! Brilla sempre la stella di Modric a centrocampo

La Croazia batte la Cechia e chiude terza nel girone! A centrocampo brilla sempre Modric per i padroni di casa: la sua partita

Alla Opus Arena di Osijek la Croazia supera per 2-1 la Cechia, replicando il punteggio della gara d’andata e chiudendo al terzo posto il Gruppo C della Lega A di UEFA Nations League a quota 6 punti, alle spalle delle corazzate Inghilterra e Spagna.

A decidere una contesa dominata per ampi tratti dalla selezione guidata da Slaven Bilić sono state le reti di Ivan Perišić, bravo ad sbloccare il match dopo appena 2 minuti di gioco, e il sigillo finale di Lovro Majer all’87′, arrivato a ripristinare il vantaggio croato a pochi istanti dal momentaneo pareggio ceco firmato da Adam Hložek all’84′.

La prestazione di Luka Modrić: cattedra e regia d’autore

A guidare la manovra della Croazia è stato ancora una volta il solito Luka Modrić. Schierato al centro della mediana in coppia con Mateo Kovačić e alle spalle del tridente di trequartisti formato da Ivan Perišić, Luka Sučić e Martin Baturina, il centrocampista del Milan ha offerto l’ennesima prova di caratura superiore.

Al triplice fischio, i dati statistici della sua partita certificano un’accuratezza nei passaggi pari al 91%, impreziosita da 3 passaggi chiave scagliati verso i compagni, 2 cross riusciti su 6 tentati e un indice di 0.14 Expected Assists. Sempre al centro del palleggio croato, il numero 10 ha collezionato ben 96 tocchi complessivi, dimostrandosi il vero punto di riferimento dell’intero undici di casa.

Quantità in fase di non possesso e pericolosità dal limite

Al di là dell’ispirata regia, la prova di Modrić ha messo in luce un lavoro encomiabile anche in fase di ripiegamento difensivo. Per il rossonero figurano a referto 6 contributi difensivi e 1 chiusura decisiva, sorretti da 1 contrasto vinto, 2 intercetti e 3 palloni recuperati. Quasi perfetto nei duelli a terra – pur pagando dazio nelle contese aeree per motivi di stazza fisica -, il classe 1985 ha portato a casa 5 duelli vinti su 6, senza mai farsi saltare in dribbling dagli avversari.

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A completare la sua serata da protagonista c’è stato anche lo spunto personale in zona gol: al 71′, Modrić ha spaventato la retroguardia ospite con una potente conclusione dalla lunga distanza, neutralizzata solo da un grande intervento in tuffo sulla destra da parte del portiere ceco Antonín Kinský.

Concluso il percorso nel girone di Nations League, per il regista croato è ora tempo di fare rientro a Milanello. Ruben Amorim ritrova un elemento tirato a lucido, pronto a prendere in mano le chiavi del centrocampo rossonero per affrontare la fase centrale e più calda della stagione.