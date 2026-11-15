I numeri di Maignan e Rabiot nella sfida tra Francia e Turchia: porta inviolata prima dello stop per il portiere, tanta sostanza per il centrocampista

Maignan chiude il primo tempo sul 7.2 prima di uscire per un problema alla coscia, Rabiot resta in campo per 63 minuti guadagnando un 6.9

Serata dai due volti per i giocatori del Milan impegnati con la maglia della Francia nella sfida di Nations League contro la Turchia, andata in scena allo Stadio Matmut Atlantique di Bordeaux. Se da un lato il responso del campo ha restituito segnali confortanti sotto il profilo dell’apporto tattico e statistico fornito dai due rossoneri al commissario tecnico transalpino, dall’altro restano le forti preoccupazioni legate alle condizioni fisiche di Mike Maignan, costretto ad abbandonare la contesa all’intervallo per un fastidio muscolare alla coscia.

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Maignan, 45 minuti di sicurezza assoluta prima dell’infortunio

Prima di alzare bandiera bianca e lasciare il posto a Guillaume Restes all’inizio della ripresa, Mike Maignan ha disputato 45 minuti di grande solidità, chiusi con un rating complessivo di 7.2 e la porta inviolata (clean sheet). Nonostante un coinvolgimento relativamente contenuto nella manovra con i piedi — 15 palloni toccati totali — il numero 16 del Milan ha mostrato la consueta precisione nell’impostazione dal basso, completando 11 passaggi su 12 (92%) e 1 lancio lungo su 2 (50%).

Determinante anche il suo contributo nella lettura preventiva delle azioni offensive avversarie, impreziosito da 2 interventi fuori area e da una parata decisiva su una grande occasione avversaria (1/1 nei momenti chiave), che gli ha permesso di neutralizzare 0.27 xGOT affrontati registrando un saldo positivo di 0.27 gol evitati.

Rabiot, inserimenti e recupero palloni nei 63 minuti in campo

Prova generosa e ricca di spunti anche per Adrien Rabiot, rimasto sul terreno di gioco per 63 minuti e valutato con un rating di 6.9. Il centrocampista rossonero ha toccato complessivamente 46 palloni, garantendo buona pulizia tecnica con 25 passaggi riusciti su 33 (76%), 6 passaggi completati su 9 nel terzo finale (67%), 1 passaggio chiave, 5 progressioni palla al piede e 1 grande occasione creata (con 0.02 assist previsti).

Molto attivo anche in zona tiro, l’ex mezzala della Juventus ha concluso verso la porta avversaria per 4 volte — di cui 3 dall’interno dell’area di rigore e 1 da fuori, con 2 colpi di testa — trovando in 1 occasione lo specchio (a fronte di 2 tiri fuori e 1 respinto), per un totale di 0.22 gol previsti (xG) e 4 palloni toccati nell’area avversaria. Sul piano difensivo, infine, Rabiot ha assicurato equilibrio e interdizione con 6 palle recuperate, 1 pallone intercettato, 2 contrasti vinti su 6 (33%) e 1 tackle riuscito su 2 (50%), commettendo 3 falli.