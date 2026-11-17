Estupinan è scivolato ai margini delle rotazioni rossonere: l’addio nella finestra invernale è ormai dietro l’angolo tra la pista Benfica e i richiami della Premier League

Il mercato invernale del Milan, al via il prossimo 1° gennaio 2027, non vivrà soltanto di colpi in entrata per colmare le lacune dell’organico, ma passerà inevitabilmente anche attraverso alcune cessioni eccellenti. Tra i nomi principali sulla lista dei partenti spicca quello di Pervis Estupiñán, la cui avventura in maglia rossonera sembra ormai giunta al capolinea dopo un’involuzione netta sul piano del rendimento e del minutaggio.

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Dalla fiducia estiva di Amorim all’esclusione dalle rotazioni

Eppure, soltanto pochi mesi fa, lo scenario appariva completamente opposto. L’esterno ecuadoriano era rimasto a Milanello proprio per una scelta precisa di Ruben Amorim, che in avvio di stagione aveva puntato forte sulle sue qualità rispedendo al mittente le ricche proposte arrivate prima dall’Aston Villa e poi, negli ultimissimi giorni di mercato, dal Benfica.

Con il passare delle settimane, tuttavia, la fiducia dell’allenatore lusitano si è progressivamente esaurita:

Crollo del minutaggio: Nelle ultime cinque giornate di Serie A , l’ex giocatore del Brighton è sceso in campo per appena 58 minuti complessivi — in occasione della sconfitta interna per 2-4 a San Siro — collezionando poi soltanto panchine.

Nelle ultime cinque giornate di , l’ex giocatore del Brighton è sceso in campo per appena complessivi — in occasione della sconfitta interna per 2-4 a San Siro — collezionando poi soltanto panchine. Il bilancio stagionale: Fin qui il suo bottino parla di 9 gettoni in campionato per un totale di 400 minuti, a cui si aggiunge una sola presenza in Europa League nella pesante sconfitta per 3-0 maturata sul campo del Bournemouth.

La regia di Jorge Mendes: valutazione e possibili destinazioni

Il Milan e Amorim non intendono più attendere oltre e hanno deciso di mettere il laterale sul mercato già nella finestra di gennaio. A gestire direttamente l’uscita sarà Jorge Mendes, storico agente del calciatore, già al lavoro per individuare una sistemazione adeguata.

Resta da definire il nodo legato alla valutazione economica: la scorsa estate Unai Emery si era spinto fino a 12 milioni di euro con l’Aston Villa, cifra allora giudicata insufficiente dalla dirigenza milanista. Per il futuro, il numero uno della Gestifute punta a riallacciare i contatti con la Liga Portoghese, provando a riaprire proprio il canale con il Benfica, senza però trascurare le tracce che portano a un ritorno in Premier League, campionato in cui Estupiñán ha lasciato un ottimo ricordo ai tempi del Brighton.