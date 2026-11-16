Ambrosini analizza l’evoluzione tattica della squadra di Ruben Amorim, individuando i tre pilastri insostituibili della rosa e frenando sugli obiettivi di classifica senza rinforzi a gennaio

Il cammino del Milan sotto la guida di Ruben Amorim continua a dividere e far discutere gli addetti ai lavori, sospesi tra l’ottimo bottino di punti conquistati finora e i margini di crescita ancora inespressi sul piano del gioco. A offrire una lettura lucida e approfondita del momento vissuto dal Diavolo è stato Massimo Ambrosini, storico ex centrocampista rossonero e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio per sviscerare i segreti della svolta tattica della squadra.

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L’evoluzione tattica attorno a Modrić e i tre pilastri insostituibili

Secondo Ambrosini, l’allenatore portoghese ha avuto il merito di adattare i propri principi calcistici alle caratteristiche dei suoi uomini migliori, passando da un approccio inizialmente più spregiudicato a una gestione basata sul dominio del possesso attorno alla regia di Luka Modrić, affiancato dalla leadership di Strahinja Pavlović e Adrien Rabiot:

«Il Milan ha cambiato modo di fare: l’inizio del Milan aveva un’idea diversa di gioco. Poi, secondo me, si è reso conto che è una squadra che non può fare a meno di Modrić e quindi, per giocare con Modrić, devi cambiare un po’ il modo di giocare. Amorim all’inizio della stagione dice: ‘Quando c’è Modric dobbiamo avere control the game’. Quindi il controllo del gioco gli ha fatto cambiare anche il modo di giocare, cioè avere un atteggiamento un po’ meno spregiudicato sempre così, un po’ più di controllo con tutte quelle rotazioni, quel modo di giocare lì. È una squadra che non può prescindere da tre giocatori che sono Pavlovic, Modric e Rabiot. Anche Gila, però se devo scegliere chi voglio in campo in una partita, Pavlovic per me è più contagioso nei confronti degli altri. Anche perché in questo momento è più determinante».

Il giudizio sulle ambizioni Scudetto e il peso del mercato invernale

Nonostante l’enorme potenziale ancora inespresso — capace comunque di fruttare una classifica di primissimo piano — Ambrosini invita alla prudenza quando si parla di corsa al tricolore, sottolineando come altre rivali appaiano oggi più attrezzate a meno di interventi pesanti nella sessione invernale di calciomercato:

«Però se devo pensare al Milan in prospettiva futura, sì, ha tanti margini di miglioramento, e il fatto anche che faccia così tanti punti con così poche prestazioni di altissimo livello deve far preoccupare le altre. Fino a che punto? Non lo so, non penso possa arrivare a contendere lo scudetto già adesso, a meno che a gennaio non si inventino di prendere due o tre giocatori che gli migliorano tutto. Però in questo momento faccio fatica, cioè la Roma, l’Inter e anche il Como sono ancora, secondo me, nettamente avanti a loro».