Un tributo emozionante, ricco di memoria storica e aneddoti inediti per celebrare la grandezza eterna del Capitano per eccellenza. Sul canale YouTube ‘Milan Hello’ del giornalista Andrea Longoni è ufficialmente uscito “Franco Baresi, la vera storia della leggenda”, il documentario interamente dedicato allo storico numero 6 del Milan.

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Un racconto intenso che ripercorre le gesta umane e sportive di un difensore capace di riscrivere le regole del ruolo, arricchito dalle interviste esclusive di allenatori, compagni di squadra, dirigenti e grandi avversari del calibro di Adriano Galliani, Fabio Capello, Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Marco Simone e Christian Panucci.

Tra i numerosi estratti contenuti nell’opera spicca un racconto straordinario legato a una trasferta europea di Coppa UEFA contro lo Sparta Praga, episodio che sintetizza alla perfezione l’esplosività atletica, il tempismo e la mentalità fuori dal comune di Franco Baresi:

«Trasferta a Praga contro lo Sparta, aveva nevicato e il campo era tutto ricoperto di una di un velo bianco, era bellissimo giocare. Abbiamo vinto 2-0 all’andata in Coppa UEFA a ritorno giocavamo su questo campo, eravamo 0-0 e Franco marcava un centravanti che era alto 2,10 m, ma su tutti i rinviti del portiere, i rinvii di una volta, quelli fatti con un pallone che si lascia dalle mani e poi si calcia con i piedi, e quindi che viene molto dall’alto quando arrivava nella metà campo avversaria. Ecco, lui non gliel’ha mai fatta prendere di testa. Prendeva la rincorsa 3 m, gli faceva il terzo tempo, gli saltava sopra e arrivava più in alto di lui».