Dida promuove la crescita della squadra in campionato e accende i riflettori sul giovane talento del Real Madrid, grande obiettivo di mercato della dirigenza

Il nome di Endrick continua a scaldare la fantasia dell’ambiente rossonero in vista della finestra invernale di calciomercato. A commentare le qualità dell’attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana — profilo fortemente apprezzato dalla proprietà e dalla dirigenza di via Aldo Rossi — è stato un grande ex che conosce perfettamente il peso e il fascino del connubio tra il Brasile e i colori del Diavolo: Nelson Dida.

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Intervenuto ai microfoni di Sky a margine della presentazione del Trofeo Galbiati, l’ex portiere ha tracciato innanzitutto un bilancio dell’avvio di stagione del Milan, evidenziando la crescita in Serie A ma invitando a fare un passo in avanti sul palcoscenico europeo:

«Il Milan sta crescendo piano piano. È un Milan che in campionato sta andando bene, penso che possiamo ancora fare di più, mentre in Coppa manca ancora qualcosa».

Il paragone con Romario e la speranza di vedere un verdeoro a San Siro

Spostando l’attenzione sulle voci di mercato legate proprio a Endrick, Dida non ha nascosto tutta la propria ammirazione per il giovane connazionale, scomodando un paragone pesantissimo con una leggenda del calcio mondiale e auspicando il ritorno di un talento verdeoro nella rosa milanista:

«Endrick per me è un grandissimo giocatore. Quando vedo lui giocare mi sembra un po’ Romario, che è un po’ piccolino, ma quando è in area è decisivo. Quando ha avuto l’opportunità di giocare ha fatto anche gol. Penso che lui possa veramente fare bene nel Real Madrid e in nazionale, ma se è disponibile per venire nel Milan non lo so. Spero che un brasiliano ritorni presto a giocare nel campionato italiano e ad indossare la maglia del Milan».