Dall’Inghilterra rimbalzano le indiscrezioni sull’interesse del Milan per Mazraoui, ma c’è da battere la concorrenza di un club di Serie A. Persiste il sogno van Dijk

Le strategie di mercato del Milan per puntellare il reparto arretrato si muovono su un doppio binario, tra le opportunità immediate della sessione invernale e le grandi occasioni a parametro zero della prossima estate. Secondo quanto riportato in Inghilterra da Caught Offside, la dirigenza rossonera — insieme alla Juventus — avrebbe messo nel mirino Noussair Mazraoui, laterale marocchino attualmente in forza al Manchester United.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Per il giocatore non si tratterebbe di un interesse inedito: già nella stagione 2020/2021, infatti, il suo profilo era finito sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la rosa allora guidata da Stefano Pioli, prima che il club virasse su Diogo Dalot.

Il muro del Manchester United e la suggestione van Dijk per giugno

Nonostante il gradimento tecnico, ad oggi le possibilità di vedere Mazraoui vestire la maglia rossonera già a gennaio restano piuttosto remote. Il Manchester United, sprofondato in una profonda crisi di risultati in Premier League a ridosso della zona retrocessione e reduce dal cambio in panchina con l’arrivo di Mauricio Pochettino, non ha alcuna intenzione di privarsi dei propri elementi a stagione in corso. La pista per il marocchino — la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro — appare dunque momentaneamente bloccata, pur restando un dossier aperto per i mesi futuri.

Parallelamente, in vista della finestra estiva di giugno, prende quota una suggestione di altissimo profilo per il centro della difesa: Virgil van Dijk. Il capitano olandese lascerà con ogni probabilità il Liverpool a fine stagione a parametro zero e, a 35 anni, potrebbe scegliere proprio la Serie A e il Milan per vivere una nuova esperienza ad altissimi livelli, portando leadership assoluta dentro lo spogliatoio e qualità nella gestione del gioco. Sebbene al momento non esistano trattative ufficiali né per Mazraoui né per van Dijk, entrambi i profili sono destinati a rimanere al centro delle manovre rossonere dei prossimi mesi.