Hutchinson ha risposto alle domande dei cronisti presenti presso lo store del Milan in San Babila nel cuore della città

Protagonista questo pomeriggio di un bagno di folla con i tifosi presso lo store del Milan in San Babila, nel cuore di Milano, Omari Hutchinson ha fatto il punto sui suoi primi mesi in rossonero. A margine dell’evento, l’esterno offensivo anglo-jamaicano ha risposto alle domande dei cronisti presenti, tra ambizioni di classifica, impatto con la Serie A e futuro.

«Sta andando bene, l’allenatore è felice ma penso che ci sia ancora molto da fare. Mi sto guadagnando un po’ di spazio… Da qui in avanti dobbiamo continuare a vincere» ha esordito Hutchinson analizzando il suo inserimento. Sul piano tattico, pur dichiarandosi pronto ad adattarsi a ogni esigenza, le idee sono chiare: «Personalmente mi piace giocare ovunque, ma preferibilmente sulla fascia destra; poi, ovunque mi metta l’allenatore, cerco di adattarmi, fare il mio lavoro e rendere al massimo, seguendo le sue indicazioni tattiche. Lui sa cosa posso fare con la palla. Mi dice semplicemente di creare e dare il massimo». Un rapporto diretto con Amorim, che gli chiede soprattutto di esprimere il proprio estro in fase di possesso.

Non manca un passaggio sulle difficoltà incontrate finora in campo europeo rispetto al campionato: «Difficile da dire… Ci sono state partite in cui non abbiamo fatto bene per errori sciocchi, ma penso che da ora dobbiamo spingere e rimetterci in carreggiata con l’Europa League. Abbiamo la squadra necessaria per farlo». La fiducia nei mezzi del gruppo è totale, al punto che alla domanda sulla possibilità di conquistare lo scudetto risponde senza esitazioni: «Certo. Abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche leader in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose».

Nel confronto tra il calcio inglese e quello italiano, Hutchinson sottolinea il diverso approccio tattico: «Sono entrambe difficili. Quando le altre squadre giocano contro il Milan vogliono sempre dare il massimo. Tatticamente poi qui è più difensivo. In Premier League probabilmente hai più spazio e la qualità probabilmente è un po’ più alta, ma la Serie A è un campionato tosto. Non c’è questo grande gap».

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A conquistarlo definitivamente è stata però l’atmosfera rossonera, a partire dalla cornice di San Siro fino al calore della piazza: «Di sicuro mi ha colpito la passione attorno al club. Allo stadio tutti sono con la squadra. È fantastico, non ho mai vissuto niente del genere prima d’ora».

Un legame già fortissimo, alimentato anche dall’ottima accoglienza nello spogliatoio «Ho un buon rapporto con tutti, con i ragazzi che parlano inglese ovviamente è più facile», che spinge il giocatore a guardare con entusiasmo al proprio domani a Milano, mettendo per ora in secondo piano il discorso nazionale («Provo a concentrarmi sul club… Voglio performare bene per il Milan e poi si vedrà»): «È il mio sogno, dopo questa stagione spero di essere riscattato. Mi vedo giocare qui ancora per molto tempo…».