Goncalo Ramos altro gira altra corsa, parte dal primo minuto anche in Galles Portogallo match in programma questa sera

Non c’è un attimo di tregua per Goncalo Ramos. L’attaccante portoghese sta vivendo una stagione da vero stacanovista, costretto a fare gli straordinari sia con la maglia del Milan che con quella della sua Nazionale.

Alle dipendenze di Ruben Amorim, l’ex Benfica è diventato un punto di riferimento imprescindibile nello scacchiere tattico rossonero. Una titolarità quasi obbligata, figlia anche di un reparto offensivo che, al di là del talento cristallino del giovanissimo Francesco Camarda – finora unico vero e proprio alternativa di prospettiva in rosa –, non offre al tecnico portoghese altre opzioni di pari esperienza pronte a reggere il peso dell’attacco per novanta minuti. Risultato? Ramos non rifiata mai, accumulando un minutaggio elevatissimo tra campionato e coppe.

Il tour de force, tuttavia, non accenna a fermarsi nemmeno durante la sosta per le Nazionali. Anzi, il contesto con la Seleção portoghese ricalca fedelmente le fatiche di Milanello. Soltanto pochi giorni fa, il centravanti ha disputato l’intero incontro nella pesante e inattesa debacle subita dal Portogallo contro la Danimarca, una prestazione opaca di squadra che ha lasciato scorie fisiche e mentali importanti.

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Nonostante le energie al lumicino e la stanchezza accumulata, il commissario tecnico non sembra intenzionato a rinunciare a lui. Ramos partirà nuovamente dal primo minuto anche questa sera, nella delicatissima sfida di Nations League che vedrà il Portogallo opposto al Galles. Un banco di prova fondamentale per scacciare i fantasmi della recente sconfitta, ma che rischia di proiettare l’attaccante verso un sovraccarico di impegni sempre più preoccupante in vista del successivo ritorno agli impegni di club.