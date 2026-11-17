Sesko potrebbe lasciare il Manchester United: alla finestra per l’attaccante ci sono sia il Milan che la Juventus

Il nome di Benjamin Šeško torna a scaldare i radar del calciomercato italiano, alimentando un possibile derby di mercato tra Juventus e Milan. L’attaccante sloveno potrebbe infatti lasciare il Manchester United nei prossimi mesi, una prospettiva che ha immediatamente attirato l’attenzione delle due big di Serie A, entrambe costantemente alla ricerca di un centravanti moderno, fisico e di caratura internazionale per rinforzare i rispettivi reparti offensivi.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, sia la dirigenza bianconera che quella rossonera hanno già effettuato alcuni sondaggi esplorativi per tastare il terreno e comprendere l’effettiva fattibilità economica di un’eventuale operazione. Al momento, tuttavia, il quadro resta ancora embrionale: si tratta soltanto di chiacchierate preliminari, utili agli uomini mercato per raccogliere informazioni dettagliate su cifre, richieste contrattuali, condizioni di uscita dal club inglese e possibili formule di trasferimento.

Nessuna trattativa concreta è dunque stata ancora avviata, e le tempistiche dell’affare sembrano già tracciate. Fonti vicine all’entourage del calciatore raffreddano infatti l’ipotesi di un addio immediato ai Red Devils già nella finestra invernale di gennaio. Un cambio di maglia a stagione in corso appare decisamente complicato sia per gli equilibri tecnici del Manchester United sia per la portata dell’investimento economico richiesto.

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Lo scenario più plausibile porta così direttamente alla prossima sessione estiva di calciomercato, quando le società avranno maggiori margini di manovra per impostare un’operazione di tale portata. Juventus e Milan restano dunque vigili alla finestra: la pista Šeško è tutt’altro che chiusa e promette di diventare uno dei temi più caldi dei prossimi mesi.