Endrick al Milan può essere un’opzione ma solamente a titolo definitivo e con l’inserimento di due clausole in favore del Real Madrid

Il mercato del Milan si infiamma con una suggestione che ha il sapore del grande colpo internazionale. Secondo quanto riportato dall’emittente brasiliana TNT Sports, la dirigenza rossonera avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi sia con il Real Madrid che con l’entourage di Endrick, il giovane talento verdeoro al centro delle dinamiche di mercato dei Blancos.

L’indiscrezione traccia uno scenario chiaro sulle modalità dell’eventuale operazione: l’ipotesi di un semplice trasferimento in prestito è stata categoricamente esclusa. Il club di via Aldo Rossi è già stato informato sulle cifre complessive dell’affare e, forte di una solidità economica ritenuta adeguata per sostenere l’investimento, sarebbe seriamente intenzionato a proseguire nella trattativa per portare il classe 2006 a San Siro a titolo definitivo.

Nonostante la disponibilità del Real Madrid a sedersi al tavolo per negoziare, la strada verso la fumata bianca presenta però alcuni paletti ben precisi imposti dalla casa madre spagnola. Per lasciar partire il gioiello brasiliano senza perderne del tutto il controllo, i Blancos pretendono infatti l’inserimento di due clausole fondamentali nell’accordo: un diritto di recompra fissato a 85 milioni di euro — con la durata temporale, da uno o due anni, ancora tutta da definire tra le parti — e il diritto di prelazione per poter pareggiare qualsiasi eventuale offerta futura dovesse pervenire ai rossoneri da altri club.

A rendere il quadro ancora più complesso e ricco di sfumature c’è poi l’incertezza legata alla volontà tecnica del club madrileno. Sebbene la dirigenza sia aperta al dialogo, l’ultima parola sulla cessione non è ancora stata scritta: José Mourinho, infatti, vorrebbe continuare a puntare su Endrick, considerandolo una pedina utile per il suo progetto tecnico.

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I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la determinazione del Milan e la volontà del giocatore di trovare maggiore continuità riusciranno a superare le resistenze dell’allenatore portoghese e a far decollare definitivamente una trattativa che promette scintille.