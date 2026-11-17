GTA VI genera grande attesa… ma com’era il Milan nel lontano 2013 quando usciva l’edizione precedente del videogioco?

L’attesa è finalmente agli sgoccioli: il 19 novembre segnerà il debutto ufficiale del tanto atteso GTA VI, un videogioco destinato a polverizzare ogni record e a mandare in visibilio milioni di appassionati in tutto il mondo. Un evento mediatico e culturale di portata epocale, che inevitabilmente sta facendo scattare un lunghissimo e nostalgico viaggio nella memoria collettiva.

In questi giorni, non a caso, i social network sono invasi da trend e video virali che mettono a confronto la vita di allora con quella di oggi. Correva infatti l’anno 2013 quando uscì il leggendario GTA V, un titolo capace di attraversare intere generazioni di console. Cavalcando l’onda di questo amarcord temporale, è inevitabile guardare indietro per capire quanti mondi siano cambiati nel frattempo, non solo nella tecnologia e nel costume, ma anche nel calcio e nelle abitudini della nostra Serie A.

Per cogliere appieno il senso di quel salto all’indietro, basta ripescare gli archivi e riavvolgere il nastro esattamente al 17 settembre 2013, giorno in cui nei negozi sbarcava ufficialmente il capitolo precedente della saga Rockstar. Appena ventiquattro ore dopo, il 18 settembre 2013, il Milan scendeva in campo a San Siro per affrontare il Celtic in un match della fase a gironi di Champions League, conquistando una preziosa vittoria per 2-0 grazie all’autogol di Izaguirre e alla firma di Muntari.

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All’epoca la panchina rossonera era saldamente affidata a Massimiliano Allegri, e l’undici titolare schierato in quella magica notte europea profuma di un romanticismo calcistico ormai d’altri tempi. A difendere i pali c’era l’immancabile Christian Abbiati; davanti a lui la linea difensiva formata da Zaccardo, Cristian Zapata, Mexès e Constant. In mezzo al campo agiva il dinamismo muscolare del terzetto composto da Muntari, Nigel de Jong e Nocerino, mentre sulla trequarti operava Birsa a supporto del tandem offensivo pesante formato da Alessandro Matri e Mario Balotelli.