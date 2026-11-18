Pulisic ha trovato un gol bellissimo questa notte con la nazionale statunitense, Capitan America resta un trascinatore assoluto

Christian Pulisic continua a trascinare la nazionale statunitense a suon di giocate spettacolari. Nel successo per 2-0 degli USA contro Haiti, l’attaccante del Milan ha lasciato il segno con una perla destinata a fare il giro del mondo: al 25’ del primo tempo ha sbloccato il match con una splendida rete in rovesciata, confermando un momento di forma straordinario prima di lasciare il campo al 65’ tra gli applausi.

A certificare l’impatto totale del numero 10 rossonero sono le statistiche dettagliate raccolte da SofaScore. Pulisic ha trasformato in oro l’unica conclusione tentata nell’arco della sua partita, superando ampiamente lo 0.25 di Expected Goals (xG) grazie al coefficiente di difficoltà della sua acrobazia. Ma la sua prova non si è limitata alla prodezza balistica: nei 65 minuti disputati ha toccato 48 palloni, gestendo la manovra offensiva con una pulizia tecnica quasi impeccabile.

Il dato sulla precisione nei passaggi parla chiaro: 30 riusciti su 33 tentati, pari al 91% complessivo. Nella metà campo avversaria ha completato 22 passaggi su 25 (88%), mantenendo invece il 100% di accuratezza nella propria metà campo (8/8) e nei lanci lunghi (1/1). A ciò si aggiungono un passaggio chiave (0.11 xA) e un cross preciso su quattro tentativi.

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Sempre nel vivo dell’azione, Pulisic ha percorso 162,7 metri palla al piede attraverso 17 corse, producendo 38,2 metri di progressione totale e subendo due falli, pur perdendo 10 palloni nella ricerca costante della giocata decisiva. Ottimo anche il contributo in fase di non possesso: ha vinto entrambi i contrasti tentati, conquistato 4 duelli a terra su 6 e recuperato due palloni, senza mai farsi saltare nell’uno contro uno. Un biglietto da visita perfetto per il rientro a Milanello.