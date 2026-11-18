Maignan non ha riportato alcuna lesione, soltanto tra un paio di giorni si potrà capire con maggiore chiarezza se potrà già scendere regolarmente in campo

A Milanello si tira un lungo sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Mike Maignan. Come riportato questa mattina dalle colonne di Tuttosport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere francese dopo il problema accusato durante gli impegni con la propria nazionale hanno dato esito rassicurante: è stata infatti completamente esclusa qualsiasi tipo di lesione muscolare.

Il responso clinico ha così confermato in pieno le buone sensazioni avvertite dallo stesso estremo difensore rossonero subito dopo lo stop forzato in ritiro con la Francia. Un verdetto che permette allo staff medico e tecnico del Diavolo di evitare lunghi e preoccupanti allarmi in una fase estremamente delicata della stagione, in cui la presenza del numero 16 tra i pali rappresenta una garanzia fondamentale per l’intero reparto arretrato.

Nonostante la notizia più attesa sia arrivata, la gestione del portiere transalpino richiede comunque la massima prudenza. La situazione fisica di Maignan resta infatti in costante evoluzione e verrà monitorata giorno per giorno dallo staff sanitario del club. Al momento non ci sono ancora certezze assolute sul suo impiego immediato alla ripresa del campionato: soltanto tra un paio di giorni, valutando le risposte del giocatore sul campo, si potrà capire con maggiore chiarezza se potrà già scendere regolarmente in campo nella sfida contro il Frosinone.

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A Milanello prevarrà dunque la linea della cautela per evitare ricadute, ma intanto la paura più grande è definitivamente passata: Maignan non ha riportato lesioni ed è pronto a rimettersi al lavoro per tornare al più presto a difendere la porta del Milan