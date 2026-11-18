Paolo Scaroni, intervenuto a Milano in occasione dell’evento Rcs Sport Industry Talk, ha parlato delle intenzioni di Gerry Cardinale

Il futuro del Milan ha un orizzonte ben definito e porta la firma di Gerry Cardinale. A ribadirlo con forza è stato il presidente rossonero, Paolo Scaroni, intervenuto a Milano in occasione dell’evento Rcs Sport Industry Talk. Il numero uno del club di via Aldo Rossi ha spento sul nascere qualsiasi voce o speculazione legata a una possibile cessione della società, blindando la proprietà americana.

«Cardinale ha detto che non cederà mai il Milan, il suo progetto è a lungo termine», ha dichiarato con fermezza Scaroni, come riportato da Sportmediaset, sottolineando come l’impegno del fondo RedBird sia strutturato per durare e radionarsi nel tempo.

Nel corso del suo intervento, il presidente ha voluto approfondire la filosofia e le ambizioni del proprietario, evidenziando una visione che va ben oltre i confini del rettangolo verde: «L’idea di Gerry Cardinale, che è arrivato al mondo del calcio italiano venendo da venticinque anni di sport è quella di creare Milan Sport Entertainment — ha aggiunto Scaroni — cioè fare intorno al Milan altri sport oltre al calcio, fare entertainment, fare comunicazione e utilizzare il Milan e Milano perché dà grande importanza anche alla città, che è una di quelle emergenti in Europa, per creare intorno a questo un’attrattività proprio nei confronti di altri sport e di altre situazioni».

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Un modello innovativo, ispirato ai grandi colossi dello sport internazionale, che punta a fondere calcio, intrattenimento e sviluppo del brand sfruttando il traino globale di una metropoli in forte ascesa come Milano. Le parole di Scaroni tracciano così la rotta per i prossimi anni: stabilità societaria e ambizioni globali.