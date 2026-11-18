Flachi intervistato in esclusiva a SampNews24.com, ha toccato anche alcuni argomenti relativi al mondo rossonero

Francesco Flachi ha rilasciato un’intervista in esclusiva a SampNews24.com, toccando diversi argomenti di attualità. Queste le sue dichiarazioni su Nazionale e Francesco Camarda:

La vittoria contro la Francia e la sconfitta contro il Belgio: che impressioni ha sul nuovo ciclo di Mancini?

«Penso che più di questo non si potesse fare. Ho visto giocare l’Italia contro la Francia e anche le partite di andata e ritorno con la Turchia: gli azzurri hanno fatto molto bene. È vero che hai vinto, ma per battere queste nazionali devi giocare al 150%, consumando tantissime energie mentali e fisiche. Loro possono permettersi di giocare anche al 60-70%, perché hanno una mentalità e una qualità differenti.Sono d’accordo con quello che ha fatto Mancini nella partita di ritorno con il Belgio. Se vogliamo far crescere i giovani e portarli a un livello superiore, dobbiamo metterli a confronto con avversari importanti. Siamo ancora molto indietro rispetto a queste scuole calcistiche. Mancini fa bene a lanciare i giovani e a scegliere ragazzi che possano crescere. Se vogliamo arrivare un giorno ai livelli di Francia, Belgio, Spagna e Inghilterra, bisogna rischiare. In questo momento c’è un distacco enorme tra queste nazionali e l’Italia. Speriamo che in futuro si possa migliorare e provare a raggiungere quei livelli. Oggi siamo ancora lontani».

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Si parla di Francesco Camarda e Nicholas Pierini come possibili innesti a gennaio. Cosa ne pensa? Sarebbero gli acquisti giusti?

«Bisogna vedere se si tratta di prime punte o seconde punte. Sicuramente, se dovesse arrivare un nome importante, potrei anche pensarci. Ma se devo prendere un giocatore tanto per aggiungere un elemento alla rosa, mi tengo il ragazzo che abbiamo».