Paolo Scaroni intervenuto dal palco dell’evento Rcs Sport Industry Talk, il numero uno del club rossonero ha fatto il punto sul progetto del Generali Stadium

Il dossier relativo al nuovo impianto milanese entra nella sua fase decisiva e il presidente del Milan, Paolo Scaroni, traccia con estrema chiarezza il cronoprogramma dell’operazione. Intervenuto dal palco dell’evento Rcs Sport Industry Talk, il numero uno del club rossonero ha fatto il punto sul progetto del Generali Stadium, ribadendo la ferma volontà delle società di procedere spedite verso il traguardo finale, forte anche della posizione istituzionale consolidata.

«La decisione di buttare giù San Siro o meno è arrivata dopo un percorso abbastanza articolato — ha spiegato Scaroni —. Un percorso molto lungo che ho vissuto insieme all’Inter dal 2018-2019. Questa sarà una decisione che prenderemo noi perché è nostro. Abbiamo dietro di noi un fatto chiaro, notarile, che ci dà la proprietà dello stadio di San Siro».

Sul fronte delle tempistiche, il presidente rossonero ha indicato le tappe chiave che porteranno all’apertura dei cantieri: «La presentazione del nuovo stadio fatta da due grandi architetti che abbiamo fatto qualche settimana fa mi sembra che sia piaciuta ai milanesi e agli addetti ai lavori. Entro settembre del 2027 tutte le autorizzazioni dovrebbero essere fatte. In linea di massima, noi potremmo cominciare la costruzione del nuovo stadio tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Siamo abbastanza in dirittura d’arrivo. Noi siamo fieramente decisi ad andare avanti».

A rendere imprescindibile l’opera è l’impatto economico atteso per le casse dei due club e per l’intero movimento calcistico nazionale: «Con il nuovo stadio, tra l’altro, avremo 100 milioni di ricavi in più: un ingrediente fondamentale per il successo del Milan, dell’Inter e della Serie A nel mondo».

A margine dell’evento, Scaroni ha poi sottolineato la piena sintonia con Palazzo Marino, richiamando la lettera inviata dal sindaco Giuseppe Sala ai consiglieri comunali. L’iter amministrativo prevede infatti due passaggi ambientali distinti: la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) — per la quale Inter e Milan hanno già integrato il Rapporto Ambientale — e la successiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che includerà la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) e il cui avvio è programmato per marzo 2027.

«Il progetto è il risultato di un lavoro istituzionale di oltre tre anni, con il contributo del sindaco e del Comune — ha concluso Scaroni —. Non riguarda soltanto un nuovo stadio, ma la rigenerazione di un intero quartiere, con più verde, nuovi spazi e servizi. Proseguiremo questo percorso nella collaborazione con le istituzioni e con la città, con l’obiettivo di realizzare un progetto che porti valore a Milano e ai milanesi».