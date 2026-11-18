Andrea Conti ripercorre gli anni al Milan, gli infortuni che hanno condizionato la sua carriera e il rapporto con Ibrahimovic e Pioli: tutte le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero

Arrivato al Milan nell’estate del 2017, durante la gestione di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, Andrea Conti era considerato uno dei terzini più promettenti del calcio italiano. Dopo essersi messo in mostra con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il difensore aveva scelto i rossoneri per compiere il definitivo salto di qualità. Una carriera che, tuttavia, è stata pesantemente condizionata da una serie di gravi infortuni, fino alla decisione di ritirarsi dal calcio giocato a soli 31 anni.

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Intervistato da Fanpage, l’ex calciatore ha ripercorso i momenti più significativi della propria esperienza, soffermandosi sulle difficoltà vissute al Milan, sul rapporto con Stefano Pioli e sull’importanza di Zlatan Ibrahimović nella rinascita rossonera. Spazio anche ai problemi fisici, ai rimpianti e alla nuova avventura da allenatore nel settore giovanile dello Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. Di seguito le sue dichiarazioni integrali.

Come stai vivendo questa nuova fase della tua vita dopo aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo?

«Sto bene, ti dico la verità. È una cosa che ho metabolizzato già da tempo, perché quando ho preso questa decisione ero già cosciente di quello che stavo per fare. Gli ultimi due anni, due anni e mezzo della mia carriera, quando sono stato alla Sampdoria, non li ho passati bene per niente, sia a livello fisico che, di conseguenza, a livello mentale. Già dentro di me maturavo questa cosa. Poi, una volta finito il contratto, mi sono detto che magari, se fosse arrivata qualcosa che mi avesse coinvolto davvero, avrei potuto anche andare avanti. Ma anche se non avessi trovato niente, non mi sarebbe dispiaciuto. Quando sono arrivato alla decisione finale, quindi, ero già abbastanza avanti con questo pensiero».

Nella decisione di ritirarti ha inciso maggiormente l’aspetto mentale rispetto a quello fisico?

«Sì. Perché magari fisicamente pensi ancora di poter dare qualcosa, anche in una categoria più bassa, però se la testa ti dice un’altra cosa è giusto ascoltarla. Ho deciso di smettere anche perché, sinceramente, non me la sentivo di andare avanti nelle categorie inferiori. Avrei potuto farlo, ma non era quello che volevo».

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Hai intrapreso una nuova esperienza nel vivaio dello Scanzorosciate. Come si è concretizzata questa opportunità?

«La volontà di base era quella di continuare nel calcio come allenatore. Il mio desiderio, un giorno, sarebbe quello di fare l’allenatore vero, magari arrivare in Serie A. Però come punto di partenza mi piace molto lavorare con i ragazzi. Ho fatto il corso per prendere il patentino ed essere abilitato ad allenare. La cosa dello Scanzorosciate è nata anche perché porto mio figlio lì. Abitando vicino, l’ho iscritto a questa società, che è molto conosciuta sul territorio. Dopo le società professionistiche come Atalanta e AlbinoLeffe, lo Scanzorosciate è una delle realtà più importanti della zona. Già Tino Russo, il responsabile del settore giovanile, l’anno scorso mi aveva chiesto se volessi dargli una mano. In quel momento, però, con la testa non c’ero ancora e non me la sentivo di prendere un impegno che magari non avrei affrontato seriamente. Quando mi prendo un impegno, voglio fare le cose bene. Quest’anno, ottenuto il patentino, si è ripresentata l’opportunità e ho deciso di accettare, iniziando a rimettermi un po’ in carreggiata».

La tua consacrazione all’Atalanta è arrivata con Gasperini. Quanto erano intensi gli allenamenti e la preparazione atletica del tecnico?

«L’esplosione che ho avuto è soprattutto grazie a Gasperini. Ha saputo valorizzare me, ma come tanti altri giovani nel corso degli anni, tirando fuori il meglio da noi. Secondo me è molto bravo a valorizzare un giovane. Lui viene da un settore giovanile e sa come rapportarsi con i ragazzi, che tipo di lavoro fare con loro e come tirare fuori il meglio. È una metodologia di lavoro impegnativa, perché ti fa lavorare tanto, sia tecnicamente che atleticamente. Gli allenamenti sono veramente molto duri, soprattutto durante il ritiro estivo e nei primi giorni della settimana. Poi, avvicinandosi alla partita, l’intensità cala perché devi arrivare fresco alla domenica».

Nell’estate del 2017 eri finito nel mirino di Milan e Chelsea. Ripensando a quella scelta, hai qualche rimpianto?

«No, assolutamente no. Col senno di poi è tutto più facile, ma non è un rimpianto che ho. Sono nato in una società come il Milan, che è tra le più importanti in Europa e nel mondo. Io sono dell’idea che quello che mi è successo mi sarebbe successo ovunque. Non è che, se fossi andato da un’altra parte, non mi sarei fatto male. Anzi, per me andare a giocare in una squadra come il Milan è stato il coronamento di un sogno che avevo da bambino. Tutti i bambini sognano di giocare nelle grandi squadre, soprattutto in quelle italiane. Sono eternamente grato per l’opportunità che ho avuto».

Il primo grave stop arrivò poco dopo il debutto con la Nazionale. Quanto ha cambiato il corso della tua carriera quell’infortunio?

«Se potessi cancellare un solo giorno della mia carriera, cancellerei sicuramente quell’allenamento in cui mi sono fatto male la prima volta. Penso che un po’ il mio declino sia iniziato da lì. Già quel giorno mi ero allenato in una condizione che non era delle migliori, perché non stavo tanto bene. Se potessi cancellare un giorno, cancellerei sicuramente quello».

Ti capita ancora di chiederti se una gestione medica differente avrebbe potuto modificare il tuo percorso professionale?

«È un pallino che mi porterò dentro per sempre. È normale pensare: “Se fosse andato tutto bene la prima volta, cosa sarebbe successo?”. Però poi devi fare pace con te stesso e dirti che ormai è andata così. Tornare indietro non si può. Io più di quello che ho fatto per cercare di stare il meglio possibile non potevo fare. Quindi, sotto questo punto di vista, ho l’anima in pace. Poi è normale che ogni tanto ci pensi e dici: “Cavolo, fosse andata diversamente, magari oggi non ero a casa a fare il corso da allenatore, magari ero ancora a giocare”».

Durante la carriera ti è stata spesso attribuita l’etichetta di calciatore fragile. Quanto ti hanno condizionato questi giudizi?

«Fino a un certo punto. All’inizio magari ci dai un po’ di peso, poi passa in secondo piano e non ci pensi più. È anche normale che vengano date queste etichette. Ci sono tanti altri giocatori che hanno avuto molti infortuni in carriera e sono stati definiti fragili. Fa parte del gioco. Il giornalista vede il giocatore che ha continui infortuni e poi è normale che lo etichetti come fragile. Come dargli torto? Sono cose che fanno parte del mestiere».

Dopo un periodo di continuità da titolare, con Pioli sei progressivamente uscito dalle rotazioni. Come hai affrontato il passaggio da protagonista a giocatore ai margini?

«Non è facile. Nel 2020, nella stagione post-Covid, giocavo regolarmente. Poi ho avuto un infortunio, sono stato operato e sono rimasto fuori un paio di mesi. Da quando sono rientrato non ho più giocato e sono finito un po’ ai margini. Non so se per scelte dell’allenatore, della società o per altro. Però non è facile passare da un momento in cui giochi a uno in cui diventi praticamente invisibile. Magari da fuori tanti pensano: “Sei un giocatore, guadagni tanti soldi, non giochi, non ti cambia niente”. Ma ti posso assicurare che per il 90% dei giocatori la cosa più importante è giocare, stare bene ed essere felici. A un certo punto i soldi passano in secondo piano».

Anche perché, per un calciatore, non poter scendere in campo significa essere privato della parte essenziale della propria professione.

«Esatto. Se non lavori, i soldi non arrivano. Sono situazioni difficili da affrontare. Magari pensi: “Vado via, provo un’altra parte”. Ma dove vai? Passi dall’essere il giocatore fragile al giocatore invisibile. E poi chi ti prende? Da fuori può sembrare tutto facile, ma dentro sono situazioni complicate».

La tua esperienza alla Sampdoria è stata condizionata anche dalla sindrome di Haglund. Puoi spiegare di quale problema si tratta?

«In pratica hai una parte del calcagno che, invece di essere tonda, è a punta. Questa punta gratta sul tendine e piano piano lo lesiona. Nel mio caso c’era una lesione al tendine provocata proprio dal fatto che il calcagno era a punta e continuava a picchiare sul tendine. Con l’operazione ho dovuto sistemare la lesione e togliere questa punta del calcagno, limandola».

Al Milan hai condiviso lo spogliatoio con Ibrahimović, raccontando anche di giovani della Primavera arrivati alle lacrime per i suoi atteggiamenti. Pensi che un carattere così esigente possa ancora funzionare con le nuove generazioni?

«Penso che per i ragazzi di oggi sia difficile da sostenere, ma il suo modo di fare è quello che l’ha portato ai livelli a cui è arrivato e rispecchia pienamente il personaggio che è. Non sono assolutamente contrario al suo modo di fare. Anzi. È uno che ti sprona e ti porta a dare sempre il meglio di te. Se sei caratterialmente forte, sono cose che riesci a sostenere e che magari ti spingono a dare qualcosa in più. Se invece sei più debole caratterialmente, puoi fare più fatica a sopportarle. Però Zlatan era un leader carismatico, un leader tecnico, uno che si faceva sentire. La carriera che ha fatto dimostra che quel modo di essere gli apparteneva».

Quanto ha pesato la presenza di Ibrahimović nel percorso che ha riportato il Milan alla conquista dello Scudetto?

«Ha dato una mano importante. In quei due anni è stato parte della svolta del Milan. Se non ci fosse stato lui non dico che non sarebbe arrivato lo Scudetto, però sicuramente ha avuto un ruolo importante. E poi bisogna riconoscergli una cosa: fuori dal campo è un’altra persona. È piacevole, simpatico, uno con cui si scherza. In campo, invece, è pretenzioso. Ma se vuoi essere un campione non puoi avere sempre i modi delle carezze e dei bacini».

Adesso che hai iniziato a lavorare come allenatore, quale insegnamento ritieni fondamentale trasmettere ai ragazzi che inseguono il sogno del professionismo?

«Di crederci fino in fondo. Ma non basta crederci: bisogna fare di tutto per raggiungere quel sogno. Bisogna fare sacrifici, impegnarsi, essere disponibili. Non dico a tutto, ma bisogna essere focalizzati al 100% su quello che si vuole fare».

Qual è, secondo te, il modo migliore per accompagnare la crescita di un giovane talento senza accelerarne eccessivamente il percorso?

«Facendo gli step necessari per il momento in cui ci si trova. Se un giocatore è pronto per fare la Serie C, deve fare la Serie C senza avere problemi. Se è pronto per la Serie B, è giusto che faccia la Serie B. Bisogna fare i vari step nel modo giusto».

Ritieni quindi che per un giovane sia preferibile scendere di categoria e trovare spazio con regolarità, anziché restare in una squadra di livello superiore senza giocare?

«Sì. Se un ragazzo è in un momento in cui deve giocare e crescere, per me è meglio una squadra dove può fare 30-35 partite piuttosto che stare fermo in una categoria superiore. La cosa importante è capire a che punto sei del tuo percorso e fare lo step giusto in quel momento».