Gerry Cardinale protagonista a New York: il proprietario del Milan attacca il modello economico dell’Eurolega, rilancia NBA Europe e svela le sue ambizioni tra stadio, basket e investimenti miliardari

Il futuro del Milan passa anche attraverso progetti che vanno ben oltre il calcio. Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero e Managing Partner di RedBird Capital Partners, è stato protagonista della conferenza SBJ Dealmakers, organizzata da Sports Business Journal a New York il 18 novembre. Al suo fianco, durante il panel dedicato a NBA Europe, anche il vice-commissioner della NBA Mark Tatum.

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L’imprenditore americano ha affrontato diversi temi, dalla possibile espansione della NBA nel mercato europeo fino alle prospettive economiche della città di Milano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sono mancate parole particolarmente dure nei confronti dell’Eurolega, con cui non è ancora stata raggiunta un’intesa.

Cardinale contro l’Eurolega: parole durissime sul futuro di NBA Europe

Il numero uno di RedBird ha ribadito la volontà di portare avanti il progetto americano indipendentemente dall’esito delle trattative, criticando apertamente il modello economico dell’attuale competizione europea.

SULL’EUROLEGA – «Andremo avanti per la nostra strada con o senza un accordo perché sappiamo che alla fine noi saremo quelli che resteranno in piedi. Onestamente non riesco a capire come si possa operare per 26 anni e non riuscire a produrre un profitto. Adam Silver e Mark Tatum stanno facendo di tutto ma per arrivare a un accordo ma bisogna essere in due a fare compromessi. Sono convinto che alla fine la Nba sarà quella che prevarrà».

Una presa di posizione che conferma le ambizioni di Cardinale e la sua fiducia nel potenziale commerciale di NBA Europe, nonostante le difficoltà nei rapporti con l’Eurolega.

Cardinale e il Milan: lo stadio e gli investimenti nel basket tra gli obiettivi

Il proprietario rossonero ha poi riportato l’attenzione su Milano, considerata una piazza strategica per lo sviluppo del proprio progetto imprenditoriale. Cardinale ha ricordato anche le priorità individuate al momento del suo ingresso nel Milan.

SUGLI OBIETTIVI A MILANO – «Milano in questo momento è il mercato più caldo d’Europa. Quando sono arrivato quattro anni fa avevo due obiettivi, oltre che vincere; uno era quello dello stadio, che finalmente si farà e l’altro quello di investire nella pallacanestro e infatti ho avuto conversazioni con l’Olimpia Milano ben prima dell’avvento di Nba Europe. Dove sarà Nba Europe tra 10 anni? Diciamo che se per la nuova franchigia Nba di Las Vegas si parla di una valutazione di 13-14 miliardi di dollari, io penso che tra 10 anni i club di Nba Europe varranno almeno la metà».

Cardinale guarda al futuro: Milano al centro di un progetto miliardario

Le dichiarazioni di Cardinale delineano una strategia che punta a valorizzare il mercato sportivo milanese attraverso infrastrutture, nuovi investimenti e opportunità commerciali.

Il riferimento alle valutazioni delle franchigie americane rappresenta soprattutto una previsione sulle potenzialità economiche del basket europeo, non una stima già consolidata. L’obiettivo dell’imprenditore è costruire un progetto capace di crescere nel lungo periodo, sfruttando l’attrattività internazionale di Milano.

Per il Milan, dunque, la visione della proprietà si estende oltre i risultati sul campo: lo stadio e il basket diventano due elementi centrali di una strategia di sviluppo più ampia, destinata ad accompagnare le ambizioni sportive ed economiche di RedBird.