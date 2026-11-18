Amorim, media punti da record! Al momento è il migliore della storia del Milan e secondo in Serie A dietro Conte nelle prime 11 partite

Ruben Amorim si sta ritagliando un posto importante nella storia recente del Milan. Secondo una statistica pubblicata da Opta, il tecnico portoghese è attualmente l’allenatore rossonero con la media punti più alta in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Milan, Amorim davanti a tutti

Dopo 11 partite sulla panchina del Milan, Amorim ha una media di 2,18 punti a gara, un dato che lo porta al vertice della graduatoria rossonera considerando gli allenatori che hanno guidato il club nell’era dei tre punti.

La statistica assume ulteriore rilevanza se confrontata con il rendimento degli altri tecnici del massimo campionato. Come evidenziato da Opta, infatti, considerando gli allenatori con almeno cinque panchine in Serie A, soltanto Antonio Conte ha fatto registrare una media superiore nelle prime 11 gare della stagione.

Amorim, soltanto Conte ha fatto meglio

Il tecnico italiano è attualmente davanti a tutti con una media di 2,21 punti a partita, mentre Amorim segue a quota 2,18. Una distanza minima che certifica comunque l’impatto avuto dall’allenatore portoghese sulla panchina rossonera.

Il dato arriva dopo un avvio di stagione nel quale il Milan ha mostrato continuità in campionato, nonostante le difficoltà incontrate in altri impegni e le numerose assenze che hanno condizionato alcune gare.

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Milan, il dato di Opta

Opta ha sintetizzato così la statistica sui propri canali social: «2.18 – Ruben Amorim è attualmente l’allenatore del Milan con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria: 2.18, in 11 partite. In generale, tra i coach con 5+ panchine nel periodo nel torneo, solo Antonio Conte (2.21) vanta una media superiore».

Un rendimento che, numeri alla mano, mette Amorim davanti a tutti gli altri allenatori del Milan nell’era dei tre punti e lo porta a un passo dal primato assoluto considerando l’intera Serie A.