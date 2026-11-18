Milan Frosinone, a Pairetto il fischietto del match della 12a giornata di Serie A: i precedenti con le due squadre del fischietto di Nichelino

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali della 12ª giornata di Serie A e sarà Luca Pairetto a dirigere Milan-Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00 a San Siro. Il direttore di gara della sezione di Nichelino sarà affiancato dagli assistenti Palermo e Laudato, mentre Chiffi ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Pezzuto, con Prontera designato come AVAR.

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Per Ruben Amorim sarà dunque una sfida importante alla ripresa del campionato contro il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini. Pairetto, nel corso della propria carriera, ha già diretto entrambe le squadre e presenta un bilancio particolarmente positivo quando è stato chiamato a dirigere il Milan.

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Milan, 9 vittorie e una sola sconfitta con Pairetto

Quella di domenica sarà la 13ª partita del Milan arbitrata da Pairetto. Nei dodici precedenti, i rossoneri hanno raccolto 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Il primo incrocio risale alla stagione 2017/18, quando il Milan superò il Cagliari per 2-1 grazie alle reti di Patrick Cutrone e Suso. Nello stesso campionato arrivò invece il primo pareggio, l’1-1 contro il Sassuolo firmato Nikola Kalinic.

La prima e finora unica sconfitta con Pairetto risale al 6 ottobre 2024, quando il Milan di Paulo Fonseca perse 2-1 contro la Fiorentina al Franchi. Una partita caratterizzata anche dai due rigori falliti dai rossoneri, prima da Theo Hernandez e poi da Tammy Abraham.

Milan, l’ultimo precedente è la vittoria contro l’Empoli

Dopo la sconfitta di Firenze, il Milan è tornato a vincere con Pairetto come arbitro. L’ultimo precedente risale infatti all’8 febbraio 2025, quando i rossoneri superarono l’Empoli per 0-2 grazie alle reti di Rafael Leao e Santiago Gimenez.

Nel bilancio complessivo figura anche il successo per 2-3 contro il Frosinone del 3 febbraio 2024, una gara particolarmente importante anche in vista dell’appuntamento di domenica.

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Frosinone, il bilancio con Pairetto è negativo

Diversa è invece la situazione per il Frosinone. Pairetto ha arbitrato nove partite dei giallazzurri, con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Considerando esclusivamente gli incroci in Serie A, il bilancio è ancora più complicato: quattro partite, con tre sconfitte e un solo punto conquistato.

L’ultimo precedente tra Pairetto e il Frosinone è proprio quello del 3 febbraio 2024, quando i ciociari persero 2-3 contro il Milan. Un incrocio che tornerà dunque a ripetersi domenica, questa volta a San Siro e con entrambe le squadre pronte a ripartire dopo la sosta per le Nazionali.