De Grandis promuove Cardinale nel suo intervento a Sky Sport. Le parole del giornalista sul lavoro del proprietario rossonero

Il Milan guarda già al prossimo mercato invernale, con Gerry Cardinale che nelle ultime settimane ha manifestato, direttamente e indirettamente, la volontà di intervenire per mettere a disposizione di Ruben Amorim una rosa più profonda. L’obiettivo è affrontare al meglio il doppio impegno tra Serie A ed Europa League, soprattutto aumentando le alternative a disposizione del tecnico portoghese.

Le dichiarazioni del numero uno di RedBird hanno alimentato diverse indiscrezioni sui possibili obiettivi del club, in particolare per il reparto offensivo. Tra i nomi circolati con maggiore insistenza ci sono quelli di Karlo Tresoldi ed Endrick, anche se appare difficile immaginare l’arrivo di entrambi. Della situazione ha parlato Stefano De Grandis, intervenuto in diretta su Sky Sport.

CALCIOMERCATO MILAN, DE GRANDIS PROMUOVE CARDINALE

Il giornalista ha interpretato le recenti dichiarazioni di Cardinale come un segnale della disponibilità del proprietario a investire ulteriormente sulla squadra. Secondo De Grandis, il Milan dispone già di una formazione titolare competitiva, ma avrebbe bisogno soprattutto di aumentare la profondità della rosa.

CARDINALE E GLI INVESTIMENTI – «Intanto il fatto che lui si esponga vuol dire che, a differenza delle voci che c’erano ad inizio stagione che dicevano che non avesse tantissimo da investire, qualcos’altro avrà. Credo che il Milan abbia un undici già forte, potenzialmente è tra prime quattro. Ha Moreira, Pulisic, Ramos, Modric, Rabiot, Maignan. È una squadra forte. Mancano un po’ di alternative, tant’è vero che in Europa League quando fa le rotazioni perde dei punti».

MILAN, TRESOLDI ED ENDRICK NEL MIRINO

Il tema centrale riguarda quindi i possibili rinforzi offensivi. De Grandis ha citato esplicitamente Tresoldi ed Endrick come due profili che potrebbero rappresentare un investimento importante per il futuro del Milan, precisando però di non aspettarsi l’arrivo di entrambi.

TRESOLDI O ENDRICK – «E se riesce a portare veramente Tresoldi o Endrick, non credo tutti e due, significa che ha ancora voglia di investire e significa che il progetto Milan corre, è in movimento».

La valutazione del giornalista parte dunque dalla considerazione che il Milan abbia già una base competitiva, ma necessiti di maggiori alternative per mantenere lo stesso livello anche quando Amorim è costretto a ruotare gli uomini.

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DE GRANDIS: «SAREI CONTENTO DA TIFOSO»

In conclusione, De Grandis ha sottolineato anche l’importanza delle dichiarazioni pubbliche di Cardinale, ritenendo che l’esposizione del proprietario possa rappresentare un segnale significativo rispetto alle ambizioni del club.

IL GIUDIZIO SU CARDINALE – «Se fossi tifoso del Milan sarei contento che Cardinale si esponga, poi è più difficile tirarsi indietro».

Il mercato di gennaio diventa così un ulteriore banco di prova per il progetto rossonero. Le parole di De Grandis, riportate nel suo intervento a Sky Sport, evidenziano soprattutto la necessità di aumentare la profondità della rosa: l’eventuale arrivo di un profilo come Tresoldi o Endrick sarebbe un segnale concreto delle ambizioni del Milan per la seconda parte della stagione.