Il giornalista esperto di calciomercato Daniele Longo analizza in esclusiva per Milannews24 le strategie rossonere in vista di gennaio: dal sogno Endrick alla suggestione Bruno Fernandes

Il Milan si prepara a vivere un mercato di gennaio che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni della squadra di Ruben Amorim. Tra grandi obiettivi, possibili cessioni e la volontà di Gerry Cardinale di rinforzare l’organico, sono numerosi i temi sul tavolo della dirigenza rossonera. A fare il punto della situazione è Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24. Dalla pista Endrick alla suggestione Bruno Fernandes, passando per il futuro di Estupinan, le prospettive nella corsa Scudetto e il nuovo corso della Nazionale di Roberto Mancini: ecco tutte le sue dichiarazioni.

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Nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione di un possibile interesse del Milan per Bruno Fernandes. Quanto c’è di concreto? Amorim potrebbe davvero provare a convincere il suo ex capitano a raggiungerlo a Milano e quali sarebbero i margini economici dell’operazione?

«Al momento poco di concreto nel senso che non esistono dialoghi avanzati o operativi per costruire una trattativa. Detto questo Bruno può diventare una possibilità per il Milan per due motivi: ha ottimo rapporto con Amorim di stima reciproca e vorrebbe tornare in serie A da protagonista. Bisognerà capire le intenzioni di Cardinale perché l’operazione sarebbe sicuramente molto onerosa».

Il Milan continua a seguire con attenzione Endrick, ma sul tavolo c’è anche il nome di Tresoldi. Qual è la situazione reale delle due trattative? Il brasiliano è un obiettivo concretamente raggiungibile già a gennaio oppure bisogna guardare ad altri profili? Il mercato invernale: Cardinale sembra intenzionato a investire per rinforzare la squadra. Oltre all’attaccante, quali sono le priorità individuate dalla dirigenza? Possiamo aspettarci almeno due acquisti a gennaio?

«Io credo che saranno tre gli acquisti a gennaio: un grande attaccante, con Endrick primo obiettivo, un difensore di alto livello e un esterno che possa giocare su entrambe le corsie».

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Estupinan sembra ormai ai margini del progetto tecnico di Amorim. È destinato a lasciare Milanello già a gennaio? E quali altri giocatori potrebbero essere sacrificati per finanziare il mercato in entrata?

«Estupinan è fuori dal progetto, rapidamente ha perso anche la fiducia di chi ci sveva messo la faccia sulla sua conferma come Amorim. Andrà via e si lavora già per una uscita a gennaio. Il Milan cercherà acquirenti anche per Loftus-Cheek, Terracciano. Anche Tomori e Jashari non sono saldi. In prestito invece saluteranno Comotto e Camarda».

Il derby vinto contro l’Inter ha mostrato il potenziale della squadra, ma la sconfitta europea contro il Ferencváros ha riaperto alcuni interrogativi parzialmente risposti con la vittoria sul Genoa. La dirigenza è pienamente convinta del progetto Amorim? E quanto sarà determinante il mercato di gennaio per permettergli di puntare allo Scudetto?

«La società sa che con questa rosa il Milan non è competitivo per giocare ogni tre giorni e hanno deciso di puntare più sul campionato. Il giudizio è positivo, Amorim è e resta una scelta di Cardinale. Sognare o ambire sono cose giuste ma ad oggi sembra improbabile che il Milan possa contendere il titolo all’Inter fino al termine».

Un commento più generale su questo primo scorcio di Serie A e sul primo ciclo di partite sul nuovo corso di Mancini in Nazionale (considerate anche le polemiche intorno)

«La Serie A sta alzando il livello sia delle proposte calcistiche degli allenatori, sia dei gesti tecnici e che dello spettacolo: bene così. Il primo ciclo di partite ci ha detto che Mancini ha fatto un ottimo lavoro anche se l’ultima figuraccia pesa. Il CT mi sembra l’uomo giusto nel momento giusto, lasciamolo lavorare in pace».

SI RINGRAZIA DANIELE LONGO PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA