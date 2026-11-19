Mercato Milan, Gerry Cardinale guarda in casa Napoli: Scott McTominay è il grande obiettivo per rinforzare il centrocampo. La frenata sul rinnovo apre uno scenario interessante, con Adrien Rabiot possibile compagno di reparto
Il calciomercato Milan potrebbe regalare una sorpresa di altissimo livello in vista della prossima stagione. Nonostante le attenzioni della dirigenza rossonera siano rivolte principalmente all’attacco, con Endrick del Real Madrid tra i profili più apprezzati, emerge una nuova suggestione per il centrocampo: Scott McTominay. Il nazionale scozzese del Napoli sarebbe infatti finito nel mirino del Diavolo, pronto a monitorare gli sviluppi della sua situazione contrattuale.
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Calciomercato Milan, McTominay nel mirino: la rivelazione sul futuro dello scozzese
Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, il Milan starebbe osservando con particolare interesse la situazione di McTominay, protagonista nelle ultime stagioni con la maglia del Napoli. Il centrocampista, arrivato dal Manchester United nell’estate del 2024 per circa 30,5 milioni di euro, è attualmente legato alla società partenopea fino al giugno 2028.
Il nodo principale riguarda il rinnovo. Le discussioni per prolungare il contratto avrebbero subito un rallentamento, con una distanza economica ancora da colmare tra le richieste dell’entourage e la proposta del Napoli. Una situazione che potrebbe attirare l’interesse di altri club, Milan compreso.
Calciomercato Milan, McTominay e il nodo rinnovo: cosa filtra dal Napoli
L’attuale ingaggio dello scozzese si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione, una cifra destinata a salire sensibilmente nell’eventualità di un nuovo accordo.
Non sarebbe però soltanto una questione economica. Anche le prospettive sportive del Napoli potrebbero incidere sulle valutazioni del giocatore, intenzionato a competere stabilmente ai massimi livelli.
La trattativa resta comunque tutta da costruire. Secondo quanto riferito da Il Mattino il 17 novembre, il Napoli non intende aprire alla cessione di McTominay durante il mercato di gennaio, rinviando le valutazioni sul suo futuro ai prossimi mesi
McTominay con Rabiot: il centrocampo da sogno di Cardinale
L’eventuale arrivo di McTominay permetterebbe al Milan di costruire un centrocampo di grande fisicità e qualità, affiancando lo scozzese ad Adrien Rabiot. Due giocatori capaci di garantire inserimenti offensivi, intensità e presenza nell’area avversaria.
Il francese rappresenta già un elemento importante del progetto rossonero e la prospettiva di aggiungere un centrocampista con le caratteristiche dell’ex Manchester United potrebbe alzare ulteriormente il livello del reparto.
Per Gerry Cardinale si tratterebbe però di un investimento significativo, considerando il valore del cartellino e le possibili richieste economiche del giocatore. Al momento non risultano accordi né trattative avanzate tra le società: quello di McTominay resta un nome da seguire, soprattutto in vista dell’estate 2027.