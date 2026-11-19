Il nome di Bruno Fernandes torna a infiammare le indiscrezioni di mercato attorno al Milan. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate con insistenza le voci di un forte interessamento rossonero per il capitano del Manchester United, profilo che gode della massima stima da parte di mister Ruben Amorim e il cui contratto con i Red Devils andrà in scadenza nel giugno 2027 (pur con un’opzione a favore del club inglese per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione).

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A fare chiarezza sulle reali tempistiche dell’operazione e sulle intenzioni del fuoriclasse lusitano ci ha pensato Fabrizio Romano tramite affidabile.org, spiegando come l’affare non sia destinato a decollare nella prossima finestra invernale, rimandando ogni verdetto definitivo ai mesi estivi:

«Non sono previste invece evoluzioni già nel mercato invernale per Bruno Fernandes: Pochettino è appena arrivato, parlerà col capitano, il suo rinnovo è ancora in trattativa ma ad oggi non definito e neanche vicino. Pochettino proverà a contribuire, altrimenti Bruno avrà l’imbarazzo della scelta sul futuro prossimo… ma in estate, non a gennaio. L’Italia, oltre a Arabia Saudita, Turchia e altre destinazioni anche Europee, è in attesa silenziosa. Ma su questo affare c’è da attendere».