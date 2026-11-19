Gerry Cardinale pronto a tornare al fianco della squadra di Ruben Amorim: dopo l’ultima presenza nel derby vinto contro l’Inter, il numero uno di RedBird è atteso nuovamente a San Siro
Il Milan si prepara a ritrovare Gerry Cardinale sugli spalti di San Siro. Il proprietario rossonero, Managing Partner di RedBird Capital Partners, è infatti atteso nuovamente a Milano nel corso del weekend per assistere alla sfida di campionato contro il Frosinone, in programma domenica alle ore 18. Un ritorno significativo, che testimonia la volontà del patron americano di seguire da vicino la squadra allenata da Ruben Amorim.
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Milan, Cardinale torna a San Siro: l’ultima presenza nel derby contro l’Inter
Come riportato da Milannews24, l’ultima apparizione di Cardinale sugli spalti di San Siro risale al derby contro l’Inter, terminato con uno spettacolare successo rossonero per 3-1.
Una serata particolarmente positiva per il numero uno di RedBird, che aveva potuto festeggiare una vittoria prestigiosa contro i rivali cittadini.
Successivamente, l’imprenditore americano non aveva assistito dal vivo alle due partite disputate dal Milan contro Ferencvaros e Genoa.
Milan, Cardinale atteso nel weekend: appuntamento contro il Frosinone
Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, Cardinale dovrebbe tornare nel capoluogo lombardo proprio durante il fine settimana, in concomitanza con l’impegno casalingo contro la formazione allenata da Massimiliano Alvini.
La sua presenza rappresenterebbe un segnale di vicinanza alla squadra in un momento importante della stagione.
Milan-Frosinone, Amorim cerca risposte davanti alla proprietà
Il ritorno di Cardinale coinciderebbe con una partita nella quale il Milan sarà chiamato a dare risposte importanti sul terreno di gioco.
Dopo alcuni risultati altalenanti, Amorim punta a ritrovare continuità e a sfruttare il fattore San Siro per conquistare tre punti preziosi. Il possibile ritorno del patron sugli spalti aggiungerebbe ulteriore attenzione all’appuntamento di domenica.