Mike Maignan prosegue il recupero dopo il problema accusato in nazionale: il portiere ha svolto parte dell’allenamento sul campo e punta a essere disponibile per la sfida contro il Frosinone
Arrivano aggiornamenti incoraggianti da Milanello sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere del Milan continua a seguire il programma di recupero predisposto dallo staff medico rossonero dopo il fastidio muscolare accusato durante gli impegni con la nazionale francese. L’obiettivo è quello di tornare completamente a disposizione di Ruben Amorim in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Frosinone, in programma a San Siro.
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Milan, Maignan torna a lavorare sul campo: le ultime da Milanello
Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, nella giornata odierna Maignan ha svolto regolarmente la prima parte dell’allenamento sul campo, rispettando il programma stabilito nei giorni precedenti.
Un segnale positivo per il Milan, che sta monitorando attentamente le condizioni del proprio numero uno senza voler correre rischi inutili in questa fase della stagione.
Milan, Maignan e il problema in nazionale: escluse lesioni muscolari
Il portiere francese aveva lasciato anticipatamente il terreno di gioco durante Francia-Turchia a causa di un fastidio nella zona adduttoria.
Gli esami strumentali effettuati successivamente hanno fortunatamente escluso la presenza di lesioni muscolari, permettendo allo staff sanitario di impostare un percorso di recupero graduale.
Milan-Frosinone, Maignan verso la disponibilità: Amorim ritrova il suo leader
Le indicazioni raccolte lasciano filtrare ottimismo in vista della sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Salvo contrattempi, Maignan sarà a disposizione di Amorim per l’appuntamento di domenica.
Una notizia importante per il tecnico portoghese, che potrebbe così contare su uno dei principali punti di riferimento della squadra, fondamentale non soltanto tra i pali ma anche nella gestione e nell’organizzazione del reparto difensivo.