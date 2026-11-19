Buone notizie per Amorim in vista di Milan Frosinone, dopo Maignan, anche Pavlovic dovrebbe essere dalla sfida. Il serbo attualmente lavora parzialmente in gruppo

Il Milan continua la preparazione in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Frosinone a San Siro. A Milanello il gruppo sta progressivamente ritrovando anche i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, mentre Ruben Amorim monitora soprattutto le condizioni degli elementi reduci da problemi fisici.

Milan Frosinone puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Tra questi c’è Strahinja Pavlovic, che anche oggi ha svolto una parte dell’allenamento insieme ai compagni. Il difensore serbo non ha ancora recuperato completamente dopo le coliche renali accusate nei giorni scorsi, ma il suo percorso procede e l’obiettivo resta quello di essere a disposizione per la gara contro la squadra allenata da Massimiliano Alvini.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Milan, Pavlovic non è ancora al 100%

Come appreso dalla redazione di MilanNews24.com, Pavlovic sta lavorando per raggiungere la condizione necessaria in vista dell’appuntamento di domenica. La partecipazione parziale alla seduta rappresenta un ulteriore passo nel percorso di recupero, anche se serviranno ancora le prossime sessioni per capire se il centrale potrà essere effettivamente convocato.

La situazione verrà quindi monitorata quotidianamente da Amorim e dallo staff medico rossonero. L’obiettivo è evitare forzature e valutare il giocatore sulla base delle risposte che arriveranno dagli allenamenti.

Milan, buone notizie anche per Maignan

Sul fronte Mike Maignan, invece, arrivano indicazioni positive. Il portiere francese, costretto a lasciare il ritiro della Francia per un problema all’anca, ha svolto regolarmente parte della seduta odierna in palestra senza accusare nuovi fastidi.

I successivi esami avevano già escluso lesioni e il numero uno rossonero dovrebbe quindi essere regolarmente disponibile contro il Frosinone. Per Amorim si tratta di una notizia importante, soprattutto considerando il ritorno del Milan alla competizione dopo la pausa per le Nazionali.