Massimo Oddo ha parlato della gestione di Camarda da parte del Milan. Le riflessioni dell’ex allenatore dell’Under 23 rossonera sul talento

Massimo Oddo, ex difensore e allenatore del Milan, ha parlato a Repubblica del momento del calcio italiano, soffermandosi anche sulla gestione dei giovani talenti. Tra gli esempi citati dall’ex rossonero c’è Francesco Camarda, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

Secondo Oddo, proprio il percorso del giovane attaccante avrebbe richiesto maggiore gradualità. L’ex Milan ha infatti utilizzato Camarda come esempio per sottolineare l’importanza della pazienza nella crescita dei calciatori più giovani, indicando Pio Esposito come possibile modello alternativo.

IL GIUDIZIO DI ODDO SU CAMARDA – «Il talento non è scomparso, ma bisogna avere pazienza. Prendo come esempio Camarda, uno dei centravanti più promettenti che abbia mai visto. Non ha saputo aspettare e ha pagato il salto precoce in Serie A. Doveva fare un percorso più graduale, come Pio Esposito».

IL CALCIO ITALIANO E I PROCURATORI – «In generale, mi preoccupa lo strapotere dei procuratori».

IL RILANCIO DEL SISTEMA – «Il calcio italiano andrebbe rilanciato come fosse un’azienda. Servirebbe una figura come Sergio Marchionne, un manager che valorizzi il nostro prodotto. La partita con il resto d’Europa è soprattutto economica, non solo agonistica».

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IL CASO MALDINI – «Il futuro della FIGC tra Galliani e Malagò? Dei nomi non parlo, ma ci tengo a dire una cosa. L’uscita di scena di Paolo Maldini dalla Figc mi ha rattristato. In quel momento ho pensato: “Non cambierà mai nulla”».

Le parole di Oddo, rilasciate a Repubblica, riportano quindi al centro il tema della crescita dei giovani italiani e, in particolare, del percorso di Camarda, per il quale l’ex Milan ritiene sarebbe stata preferibile una progressione più graduale.