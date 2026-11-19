Intervenuto ai microfoni di TMW, il vicepresidente del club romagnolo commenta la partecipazione del fuoriclasse brasiliano alla gara ufficiale di domenica e frena sui possibili prossimi impieghi in campionato

La presenza di Ronaldinho in una partita ufficiale con la maglia del Ravenna domenica scorsa ha acceso i riflettori dell’intero panorama calcistico internazionale sul club romagnolo. A commentare l’impatto mediatico ed emotivo dell’evento è stato Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, che ai microfoni di TMW ha ripercorso le sensazioni vissute dal club e dal mondo del calcio davanti al fuoriclasse brasiliano.

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L’omaggio di Braida: «Un bambino che giocherà a calcio tutta la vita»

Per il dirigente, che conosce bene la storia del calcio e dei grandi campioni, vedere Ronaldinho scendere in campo con i colori giallorossi ha rappresentato un momento speciale, capace di unire passione, spettacolo e risonanza globale:

«Per chi ama il calcio è una grande emozione, perché Ronaldinho è l’essenza del calcio, è un piacere solo stare insieme a lui. Ti trasmette la gioia di vivere e la gioia di fare calcio. Quindi lui è un bambino e sarà sempre bambino per tutta la vita e giocherà a calcio tutta la vita».

«Quindi per noi è stato bellissimo, un’emozione. Per un giorno abbiamo catalizzato l’attenzione di tutti i mass media di tutto il mondo, e questo è un piacere, un onore per noi, e quindi spero anche per tutti quelli che amano il calcio, la nostra categoria, il Ravenna, il calcio a Ravenna e tutto lo sport».

L’ipotesi di un nuovo impiego: «È prematuro parlarne»

Alla domanda sulla possibilità di rivedere l’ex fantasista rossonero e del Barcellona nuovamente protagonista sul terreno di gioco nel prosieguo del campionato, Braida ha preferito mantenere la massima prudenza, rinviando ogni valutazione ai prossimi sviluppi:

«Se lo rivedremo in campo nel corso di questo campionato? Quello si vedrà. Adesso è prematuro parlarne».