Costacurta commenta il rendimento altalenante della squadra dopo il trionfo nel derby e la brusca frenata casalinga in Europa League, scagionando il tecnico portoghese e richiamando lo spogliatoio a una mentalità da grande club

Gli alti e bassi mostrati dal Milan in questa prima fase di stagione continuano a far discutere gli addetti ai lavori e le storiche bandiere del club. A fotografare con grande lucidità il momento vissuto dalla squadra guidata da Ruben Amorim — capace di esaltarsi nella splendida vittoria nel derby contro l’Inter per poi incappare pochi giorni dopo nella pesante sconfitta casalinga in Europa League contro il Ferencváros — è stato Alessandro Costacurta, che sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha individuato le radici di questa discontinuità.

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Il passo falso europeo e i limiti caratteriali della squadra

Secondo l’ex difensore rossonero, il brusco scivolone interno contro la formazione ungherese ha messo a nudo non soltanto alcune lacune sul piano strettamente qualitativo, ma soprattutto una preoccupante mancanza di tenuta mentale e concentrazione subito dopo un grande successo:

«Credo che ci siano anche dei limiti tecnici. È chiaro che però risaltano ancora di più quando non c’è l’impegno e l’attitudine caratteriale. Questo è stato sorprendente perché si arrivava da una vittoria meravigliosa nel derby e quindi quella era veramente la prova per capire se era una squadra che poteva crescere immediatamente oppure bisognava aspettare. Credo che quella sconfitta in casa in Europa abbia confermato che è una squadra che deve migliorare sotto l’aspetto della concentrazione. Siccome ci sono dei limiti tecnici, se emergono anche quelli caratteriali il Milan è una squadra che perde in casa contro il Ferencváros».

La difesa di Ruben Amorim e il richiamo allo spogliatoio

Nel prosieguo della sua analisi, Costacurta ha voluto sgomberare il campo da qualsiasi equivoco riguardo alle responsabilità della guida tecnica, scagionando pienamente Ruben Amorim e puntando il dito direttamente sull’atteggiamento dei calciatori scesi in campo:

«Amorim? Io credo che lui sia una persona che possa fare bene. Io ho sempre dato poca importanza sinceramente agli allenatori, nel senso che io credo che ogni giocatore abbia uno spirito e un carattere che deve tirare fuori. Se uno vuole appartenere a una squadra come Milan, Juve, Manchester City, Paris Saint-Germain deve avere una certa mentalità in tutte le partite, altrimenti non può farne parte. E io non ho mai criticato le scelte di Amorim, perché io credo che il Milan abbia tanti giocatori che possono giocare titolari. Quindi io ho soltanto espresso una critica verso i giocatori, mai contro Amorim».