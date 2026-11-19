In vista del match di domenica a San Siro contro i rossoneri, il tecnico dei ciociari riabbraccia Terzic, Calvani e Cichella dopo gli stop durante la sosta. Restano indisponibili lo squalificato Bracaglia e i lungodegenti

Buone notizie per il Frosinone in vista dell’attesissima trasferta di domenica a San Siro contro il Milan. L’allarme infortuni che aveva tenuto con il fiato sospeso l’ambiente giallazzurro durante la pausa per le nazionali è infatti parzialmente rientrato: il tecnico Massimiliano Alvini ha nuovamente riabbracciato in gruppo Aleksa Terzic, Gabriele Calvani — difensore osservato speciale proprio dalla dirigenza rossonera in ottica mercato — e Matteo Cichella. I tre calciatori erano stati costretti a fermarsi per problemi fisici, tanto da dover rinunciare alle rispettive convocazioni con la Serbia e con l’Under 21, ma hanno smaltito gli acciacchi e saranno regolarmente a disposizione per la sfida nella Scala del calcio.

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Il punto sulla formazione: Terzic verso una maglia da titolare, restano tre assenze

Restano invece sicuramente fuori causa per l’appuntamento del Meazza i lungodegenti Florian Grillitsch e Antonio Raimondo, ai quali si aggiunge lo squalificato Bracaglia. Proprio l’assenza per squalifica di quest’ultimo rende particolarmente prezioso il recupero di Terzic, rimasto l’unico terzino sinistro di ruolo in organico. Il laterale serbo — finora autore di 5 presenze arricchite dal gol decisivo per il definitivo 4-4 in casa dell’Atalanta — si candida così per la sua seconda gara dall’inizio, portando in dote esperienza internazionale in uno stadio impegnativo. Qualora però Terzic non dovesse offrire garanzie fisiche complete, Alvini è pronto a dirottare Oyono sulla corsia mancina con l’inserimento di Tchato a destra, soluzione già sperimentata nella ripresa della gara di Cagliari.

La carica di Massimiliano Alvini: «Servirà la nostra identità contro una grande squadra»

Per il resto dell’undici iniziale, il tecnico dei ciociari dovrebbe affidarsi alla formazione-tipo, pur dovendo fare i conti con le incognite legate al rientro degli 11 giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Alla vigilia della sfida contro il Milan di Ruben Amorim, lo stesso Alvini ha tracciato la strada per provare a impensierire i rossoneri a domicilio:

«Noi come il Milan dobbiamo essere bravi a gestire la situazione dei nazionali. Comunque sia è una sfida che vai a giocare contro una grande squadra. Il Frosinone deve cercare di mettere in campo la nostra identità. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta».