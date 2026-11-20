Pavlovic sarà sicuramente tra i convocati di Milan Frosinone, match in programma domenica, cosa filtra invece sul suo impiego dal primo minuto

Si avvicina la sfida contro il Frosinone e a Milanello il lavoro quotidiano entra nella fase più delicata della settimana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo, segnale incoraggiante che gli consentirà di tornare tra i convocati per la gara contro i ciociari. Tuttavia, il difensore serbo non è ancora al top della condizione fisica: a meno di ulteriori e rapidi progressi nei prossimi giorni, la sua candidatura più probabile resta quella di partire dalla panchina.

In caso di gestione precauzionale per l’ex Salisburgo, al centro del reparto arretrato troverebbe spazio Diawara, affiancato da uno tra Bartesaghi ed Estupinan incaricato di presidiare la corsia difensiva. Una soluzione che permetterebbe allo staff tecnico di non forzare i tempi di recupero, mantenendo comunque solidità e freschezza in un momento chiave della stagione.

Notizie positive arrivano invece dai pali: ieri a Milanello si è allenato regolarmente con i colleghi di reparto Mike Maignan. Il portiere francese prosegue il proprio percorso di lavoro insieme agli altri estremi difensori, offrendo indicazioni rassicuranti in vista dell’impegno di campionato.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Più in generale, il conto alla rovescia verso il match procede all’insegna delle valutazioni. Da oggi fino a domenica, Amorim osserverà con attenzione le risposte fisiche e atletiche di ogni elemento della rosa per definire l’undici titolare chiamato ad affrontare il Frosinone. L’obiettivo dello staff è arrivare al calcio d’inizio con le idee chiare e con gli interpreti più affidabili, evitando rischi inutili e valorizzando chi offre maggiori garanzie nell’immediato. La scelta finale dipenderà dunque dagli ultimi riscontri sul campo, con la squadra concentrata per farsi trovare pronta all’appuntamento.