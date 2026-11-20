Demirovic può essere una terza opzione per l’attacco nel mese di gennaio, più fattibile dal punto di vista economico tra Endrick e Tresoldi

Il cantiere offensivo del Milan continua a muoversi tra suggestioni ad altissimo profilo e piste più sostenibili sotto il profilo economico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i due grandi sogni di mercato della dirigenza rossonera — Endrick e Nicolò Tresoldi — si sta facendo largo con decisione una terza opzione concreta: Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco attualmente in forza allo Stoccarda.

Il centravanti sta attraversando un ottimo momento di forma e i numeri stagionali confermano la sua efficacia sotto porta sia in ambito nazionale sia sul palcoscenico continentale. Demirovic ha infatti già messo a segno 5 reti in Bundesliga, aggiungendo al proprio bottino altri 4 gol in Champions League. Uno score di rilievo che testimonia affidabilità, peso specifico in area di rigore e abitudine al confronto ad alti livelli, caratteristiche particolarmente apprezzate a Casa Milan in vista delle prossime mosse.

A rendere particolarmente intrigante la candidatura del bomber bosniaco non è però soltanto il rendimento sul campo, ma anche una serie di fattori strategici ed economici. Innanzitutto, il cartellino del giocatore avrebbe un costo sensibilmente inferiore rispetto alle cifre richieste per arrivare a profili come Endrick o Tresoldi. A ciò si aggiunge un dettaglio tutt’altro che secondario: Markus Krösche, destinato a diventare il futuro Head of Football rossonero, conosce molto bene il calciatore e ne apprezza le qualità tecniche e caratteriali, elemento che potrebbe agevolare eventuali dialoghi e valutazioni interne.

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Infine, c’è da monitorare con attenzione la situazione contrattuale dell’attaccante. L’accordo che lega Demirovic allo Stoccarda ha scadenza fissata nel 2028 e, al momento, non sembra esserci alcuna intesa per un eventuale prolungamento con il club tedesco. Una fase di stallo che, se confermata nei prossimi mesi, potrebbe contribuire a mantenere accessibile la valutazione del giocatore e trasformarlo in un’autentica occasione di mercato per il Diavolo.