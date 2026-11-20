Mourinho ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a tutti su Endrick! Un tentativo di allontanare le voci di calciomercato?

José Mourinho alza la voce e sembrerebbe voler spegnere sul nascere le indiscrezioni di mercato intorno a Endrick. L’attaccante brasiliano classe 2006, finito negli ultimi giorni al centro di diverse voci che lo vorrebbero nel mirino di club italiani come Milan e Roma, resta infatti un punto fermo nei piani del tecnico portoghese, deciso a trattenerlo a Madrid senza aprire spiragli a una possibile partenza.

Intervenuto sul futuro del giovane talento verdeoro, l’allenatore dei Blancos ha voluto mandare un messaggio netto e privo di ambiguità sia all’entourage del giocatore sia all’ambiente mediatico, ribadendo la centralità del ragazzo all’interno del progetto tecnico. «Io ho bisogno di lui. Amo Endrick e il Real Madrid è più importante di lui. Questo vuol dire che abbiamo bisogno che lui resti qui», ha dichiarato senza giri di parole Mourinho, mettendo subito in chiaro la propria posizione davanti alle sirene provenienti dall’esterno.

Il tecnico ha poi rincarato la dose, rispondendo direttamente alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore sulle possibili destinazioni del classe 2006: «La mia risposta agli agenti, ai giornali… è questa: ho bisogno di Endrick, io e quindi il Real Madrid». Una presa di posizione forte, con cui l’allenatore lega a doppio filo le esigenze della squadra alla permanenza del giovane centravanti nella capitale spagnola.

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Pur riconoscendo le dinamiche societarie e il ruolo della dirigenza nelle scelte strategiche del club, Mourinho ha infine ribadito con fermezza la propria volontà personale riguardo al destino dell’attaccante: «Se ai piani alti del club decideranno altro, lo rispetterò. Ma io voglio che resti qui al 100%». Parole che suonano come un autentico muro contro ogni ipotesi di cessione e che complicano sensibilmente i piani di chi, come Milan e Roma, osservava con interesse la situazione nella speranza di poter aprire uno spiraglio.