Van Dijk è in trattativa con il Liverpool per il rinnovo di contratto, Cardinale potrebbe inserirsi in un solo caso

Il Milan guarda ai grandi nomi del panorama internazionale per alzare ulteriormente il livello di esperienza e leadership del proprio reparto arretrato. Tra i profili finiti nei radar rossoneri spicca quello di Virgil van Dijk, pilastro difensivo del Liverpool il cui futuro ad Anfield resta ancora avvolto nell’incertezza. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, il club di via Aldo Rossi sta monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione, pronto a cogliere un’eventuale opportunità di mercato.

La posizione del centrale olandese è piuttosto chiara: la sua priorità assoluta resta infatti il prolungamento del contratto con il Liverpool, società con cui ha scritto pagine memorabili della propria carriera. Tuttavia, le trattative tra le parti non hanno ancora portato alla fumata bianca a causa di una distanza significativa sulla durata del nuovo accordo. Van Dijk chiede un contratto biennale per proseguire la sua avventura in Premier League, una condizione che al momento la dirigenza dei Reds non sembra intenzionata ad assecondare.

Proprio questa fase di stallo ha attirato l’interesse del Milan e, in particolare, di Gerry Cardinale. Il numero uno rossonero osserva gli sviluppi con grande attenzione ed è pronto a inserirsi concretamente qualora il dialogo tra il difensore e il club inglese dovesse arenarsi definitivamente senza arrivare al rinnovo.

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Portare a Milanello un giocatore dello spessore tecnico e carismatico di Van Dijk rappresenterebbe un colpo di enorme risonanza mediatica e sportiva, capace di garantire solidità immediata e mentalità vincente a tutto l’ambiente. La partita resta aperta e molto dipenderà dalle prossime mosse del Liverpool: se da Anfield non dovesse arrivare l’apertura al biennale, il Milan è pronto a giocarsi le proprie carte per tentare il grande affondo.