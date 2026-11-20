Stramaccioni nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul momento del Milan di Amorim

Il Milan di Ruben Amorim è chiamato a concentrarsi sul presente senza farsi distrarre da calcoli anticipati sulla classifica. È questa la chiave di lettura proposta da Andrea Stramaccioni nel suo editoriale sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, un intervento in cui l’ex allenatore invita l’ambiente rossonero a misurare la crescita del gruppo giorno dopo giorno.

Secondo Stramaccioni, fissarsi ora sull’obiettivo Champions potrebbe rivelarsi controproducente: «Il Milan secondo me ora non deve guardare la classifica ma il percorso. Pensare adesso alla conquista di un posto in Champions League potrebbe essere controproducente. Meglio concentrarsi sul presente». Le recenti risposte sul campo hanno comunque fornito slancio e consapevolezza, a partire dalla stracittadina e dal successo esterno in Liguria: «Il derby ha dato fiducia e la vittoria di Genova è stata pesante».

Sul piano del gioco, il tecnico portoghese sta imprimendo un’impronta chiara, ma il salto di qualità passa dalla costanza. Stramaccioni osserva che «il marchio calcistico d’impostazione di Amorim è evidente, le potenzialità della squadra sono in crescita» e che «la parola d’ordine è ora continuità», chiedendo maggiori pretese sia alla panchina sia ai calciatori.

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Un altro elemento centrale dell’analisi riguarda la vicinanza della proprietà, con Gerry Cardinale percepito più partecipe e coinvolto rispetto al passato, anche sull’onda dell’entusiasmo del derby vissuto in prima persona. Una presenza che ha dato carica al gruppo e che alimenta la curiosità per le prossime mosse del presidente, in un momento in cui il Milan cerca conferme solide per dare seguito alla propria crescita