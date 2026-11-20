Milan, il dirigente tedesco Krosche potrebbe essere ufficializzato già la prossima settimana: definita la nuova organizzazione dell’area sportiva
Il Milan si prepara a una svolta importante nella propria struttura dirigenziale. Markus Krösche sarebbe ormai vicino all’ingresso ufficiale nell’organigramma rossonero, con un annuncio che potrebbe arrivare già la prossima settimana. L’ex dirigente dell’Eintracht Francoforte dovrebbe assumere il ruolo di Head of Football, diventando un riferimento fondamentale per la gestione sportiva del club.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Milan, Krösche pronto a iniziare la nuova avventura
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Krösche rappresenterebbe un passaggio significativo nel progetto avviato da Gerry Cardinale. Il dirigente tedesco avrebbe responsabilità importanti nella gestione dei rapporti con le società calcistiche internazionali e con gli agenti dei giocatori.
Milan, Krösche lavorerà con Gardiner ed Estevão
Il nuovo responsabile dell’area sportiva dovrebbe collaborare strettamente con Bobby Gardiner, responsabile dell’intelligenza calcistica, e Tiago Estevão, responsabile del reclutamento.
Entrambi rappresentano figure centrali nella nuova organizzazione rossonera e godono della fiducia di Cardinale, intenzionato a costruire una struttura basata sulla collaborazione tra più dirigenti.
Milan, Krösche avrà poteri importanti ma deciderà Cardinale
Nonostante le responsabilità affidate al tedesco, l’ultima parola sulle decisioni strategiche rimarrà a Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan continuerà infatti a confrontarsi con il gruppo di lavoro interno prima di prendere le decisioni definitive.
L’obiettivo è rafforzare la struttura societaria senza concentrare tutto il potere decisionale nelle mani di un unico dirigente.