Van Dijk Milan, Fabrizio Romano fa chiarezza sulla trattativa. Secondo l’esperto è troppo presto per parlarne adesso

Il futuro di Virgil van Dijk continua a essere uno degli argomenti più discussi in vista del prossimo mercato estivo. Il capitano del Liverpool non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione e, proprio per questo, il suo nome è stato accostato anche al Milan.

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Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione, chiarendo però che al momento non esiste alcuna trattativa tra il difensore olandese e il club rossonero. L’interesse del Milan nei confronti del giocatore viene confermato, ma la situazione è ancora lontana da una vera negoziazione.

Romano ha innanzitutto riportato le parole con cui Van Dijk ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro. Il centrale olandese non avrebbe ancora preso alcuna decisione e starebbe valutando gli scenari possibili senza concentrarsi esclusivamente sul contratto.

LE PAROLE DI VAN DIJK – «Chiunque vi dica che ho deciso il mio futuro sta mentendo. Io non ho deciso nulla. Qualunque versione vediate in giro, Van Dijk rinnova, Van Dijk rinnova, non è vera. Sono assolutamente in una fase di valutazioni per il futuro, ma soprattutto per il presente. Testa al Liverpool di oggi, non al contratto ancora. Io qui a Liverpool ho fatto 10 anni fantastici, ho amato e amo questo posto tutti i giorni. Se dovessi rinnovare sarei più che felice di continuare qui. Se non dovessi rinnovare potrò soltanto ringraziare il Liverpool perché è stato un posto dove, insomma, mi hanno dato l’anima e ho dato tutto me stesso».

VAN DIJK-MILAN, ROMANO: «IL MILAN LO ADORA»

Secondo Fabrizio Romano, le dichiarazioni del giocatore lasciano aperta la possibilità di un futuro lontano dal Liverpool, ma questo non significa che ci siano già contatti concreti con il Milan.

L’INTERESSE DEL MILAN – «Il Milan e personalmente Gerry Cardinale adorano Virgil Van Dijk, ma in questo momento può essere soltanto una fase di apprezzamento, cioè mi piace il giocatore e dire questo credo sia quasi naturale da parte del Milan e degli addetti ai lavori. Non solo il Milan, chiaramente, ma il Milan gradisce molto Virgil Van Dijk».

Romano ha infine invitato alla cautela rispetto alle indiscrezioni che parlano già di un possibile trasferimento del difensore a Milano. Al momento, infatti, non ci sarebbe alcuna negoziazione concreta tra le parti.

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LA SITUAZIONE ATTUALE – «Poi c’è la fase di attesa, cioè oggi, a novembre, parlare di Van Dijk al Milan è un discorso che appartiene alla sfera dei desideri, non alla sfera delle trattative, non alla sfera delle negoziazioni, ovvero è prestissimo. Van Dijk stesso ha chiarito che non ha preso nessuna decisione per il futuro, quindi va tenuto lì come uno dei nomi graditi al Milan sicuramente, ma prima di parlare di trattativa di Van Dijk al Milan dobbiamo aspettare con cautela».

Il quadro tracciato da Romano sul proprio canale YouTube è quindi piuttosto chiaro: Van Dijk piace al Milan, ma oggi non esiste una trattativa. Il futuro del capitano del Liverpool resta da definire e soltanto nei prossimi mesi sarà possibile capire se l’interesse rossonero potrà trasformarsi in qualcosa di concreto.