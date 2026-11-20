Milan Frosinone, sfida tra ambizioni: Alvini sogna il colpo a San Siro, sarebbe la prima volta per i ciociari contro i rossoneri. Ecco cosa dicono i precedenti

La sosta per le Nazionali è ormai alle spalle e la Serie A si prepara a tornare in campo per la dodicesima giornata. Tra le sfide più interessanti c’è Milan-Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18 a San Siro. Due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi differenti, ma accomunate da un rendimento superiore alle aspettative iniziali.

Il Milan di Ruben Amorim vuole continuare a restare agganciato alle zone alte della classifica e alimentare anche le ambizioni di vertice. I rossoneri sono attualmente quarti con 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. La vetta è distante cinque lunghezze, mentre Inter e Roma precedono il Diavolo.

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Milan, Amorim ritrova alcune pedine

La pausa ha permesso al Milan di recuperare alcuni giocatori importanti. Strahinja Pavlovic, Ruben Loftus-Cheek e Pietro Terracciano sono tornati a disposizione e vengono valutati dallo staff in vista della partita contro il Frosinone.

Amorim dovrà quindi scegliere la formazione migliore per affrontare una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari sulla carta più quotati. L’obiettivo è dare continuità al percorso positivo costruito nella prima parte della stagione e non perdere contatto con il gruppo di testa.

Milan-Frosinone, Alvini vuole continuare a sorprendere

Dall’altra parte ci sarà un Frosinone protagonista di un avvio di campionato particolarmente positivo. La formazione di Massimiliano Alvini occupa il sesto posto con 20 punti, grazie a sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

I ciociari sono quindi pienamente coinvolti nella corsa alle posizioni europee e arrivano a San Siro con la possibilità di trasformare una stagione già sorprendente in qualcosa di ancora più ambizioso. La squadra dovrà però fare a meno di Antonio Raimondo, mentre Alvini potrà contare su elementi come Giuseppe Calò, Giorgi Kvernadze e Ghedjemis.

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Milan-Frosinone, i precedenti sorridono ai rossoneri

La storia degli scontri diretti è nettamente favorevole al Milan. Le due squadre si sono affrontate sei volte in gare ufficiali e il bilancio parla di quattro vittorie rossonere e due pareggi. Il Frosinone non ha dunque mai battuto il Diavolo.

Anche a San Siro il Milan è imbattuto: nei tre precedenti disputati nell’impianto milanese sono arrivati due successi e un pareggio. L’ultimo confronto risale al febbraio 2024, quando i rossoneri riuscirono a imporsi per 2-3 in una partita combattuta fino alle battute finali.

Particolarmente spettacolare fu invece il primo incrocio a San Siro, il 1° maggio 2016: il Frosinone si portò due volte avanti di due gol, sullo 0-2 e sull’1-3, prima della rimonta del Milan. Domenica Alvini proverà a scrivere una pagina completamente diversa della storia del club ciociaro, andando a caccia del primo successo contro il Milan.