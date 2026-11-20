La a dirigenza valuta nuovi rinforzi per la difesa: Calvani piace, mentre il prezzo di Inacio potrebbe complicare i piani

Il Milan continua a lavorare in vista delle prossime sessioni di calciomercato, con particolare attenzione al reparto difensivo. La dirigenza rossonera sta valutando diversi profili per rinforzare la retroguardia di Ruben Amorim, senza perdere di vista le necessità offensive. Tra i nomi monitorati figurano Lorenzo Calvani e Gonçalo Inacio, due possibili obiettivi con caratteristiche e costi differenti.

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Calciomercato Milan, Calvani piace alla dirigenza

Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Guidi, Calvani è un giocatore apprezzato dal Milan e il suo nome figura nella lista dei possibili rinforzi. Non si tratta, però, dell’unica soluzione presa in considerazione: il club sta seguendo diversi difensori prima di individuare il profilo su cui investire.

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Calciomercato Milan, Inacio costa troppo?

Discorso differente per Gonçalo Inacio, centrale portoghese dello Sporting CP. Il giocatore viene considerato un’opzione interessante, ma la sua valutazione economica sarebbe particolarmente elevata. Secondo Guidi, un confronto tra le due società appare possibile, senza che questo significhi necessariamente l’apertura di una trattativa.

Calciomercato Milan, l’attacco condiziona le scelte

La strategia rossonera dipenderà soprattutto dalle risorse destinate all’attacco. Un investimento importante nel reparto offensivo potrebbe infatti ridurre il budget disponibile per la difesa.

Il Milan dovrà quindi stabilire le priorità prima di affondare il colpo.